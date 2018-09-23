المسارات الإستراتيجية للعلاقات الإماراتية-الآسيوية في حلقة نقاشية لمركز الإمارات للسياسات

يَعقد مركز الإمارات للسياسات يوم غدٍ الاثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري حلقةً نقاشية في أبوظبي بعنوان «العلاقات الإماراتية-الآسيوية: مسارات إستراتيجية»، يشارك فيها خبراء وباحثون مُختصون من الإمارات ومن دول آسيوية عدة.

وأشارت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة المركز، إلى أن دولة الإمارات تبنّت في العقد الماضي استراتيجية “الاتجاه شرقاً”، فأبرمت اتفاقيات تعاون وشراكة مع القوى الآسيوية الكبرى، وبالتوازي مع هذه الاستراتيجية الإماراتية سعت القوى الآسيوية نفسها إلى إدخال الإمارات ضمن رؤيتها الاستراتيجية للصعود، وأخذت تطلق المبادرات نحو الدولة، بوصفها الدولة الرائدة في المنطقة بنموذجها الاقتصادي وديناميتها السياسية.

وأضافت الدكتورة ابتسام أنه بعد سنوات من تعزيز العلاقات بين الإمارات والقوى الآسيوية الصاعدة، ثمة حاجة إلى استكشاف آفاق جديدة لهذه العلاقات، وتأطيرها ضمن إطار يأخذ في الاعتبار التحولات الجديدة في النظامَين الإقليمي الخليجي والآسيوي، فضلاً عن التحولات في النظام الدولي. لذا يأتي تنظيم مركز الإمارات للسياسات لهذه الحلقة النقاشية، وبالشراكة مع مؤسسة أوبزيرفر للبحوث بالهند، من أجل تسليط الضوء على المسارات الاستراتيجية المستقبلية للعلاقات بين دولة الإمارات وأبرز القوى الآسيوية، وتحديداً الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان.

وتتناول الحلقة أربعة محاور رئيسة، الأول يناقش الإمكانات المستقبلية للتعاون مع آسيا في مجال بناء النظام الأمني في الخليج، والمحور الثاني يبحث في استراتيجية تطوير الممرات التجارية والبحرية والجوية بين دول شرق وجنوب آسيا ومنطقة الخليج، ويستعرض المحور الثالث إمكانات التعاون بين الإمارات والدول الآسيوية، وتحديداً الهند، في مجالات غير تقليدية، مثل العلوم والفضاء المعلوماتي والرقمية، أما المحور الرابع والأخير فيحلل كيفية الاستجابة للطبيعة المُتَغيِّرة للمشهد الاقتصادي العالمي، في ظل تنامي نزعة الحمائية، وبوادر ظهور حروب تجارية بين الولايات المتحدة من جهة واقتصادات أوروبا وآسيا، وتحديداً الصين، ويستشرف سبل مجابهة التحديات الجيو-اقتصادية التي قد تنشأ في المدى القريب.

وأوضحت رئيسة مركز الإمارات للسياسات أن الحلقة النقاشية تُمثل منصةً للحوار وتبادل وجهات النظر بين الطرفين الإماراتي والآسيوي؛ إذ إنها تجمع بين النخب الفكرية والسياسية والاقتصادية الإماراتية والآسيوية.