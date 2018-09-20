منتجع البليد صلالة بإدارة أنانتارا يستضيف حفل إطلاق سيارة إنفينيتي QX50 الجديدة

بمناسبة إطلاق سيارة إنفينيتي QX50 الجديدة، استضاف منتجع البليد صلالة بإدارة أنانتارا الفاخر والمصنف من فئة الخمس نجوم عرضًا لكبار الشخصيات، حيث أتاح فرصة اختبار قيادة هذا الطراز الجديد لأول مرة في الشرق الأوسط.

تجمع سيارة إنفينيتي QX50 الجديدة ما بين فلسفة التصميم التي تعتمدها علامة إنفينيتي، ألا وهي “الأناقة والقوة”، وبين محرّك VC-Turbo الثوري الذي ابتكرته الشركة، وهو الأول من نوعه في العالم بتقنية نسبة الانضغاط المتغيرة. وقد تخلّلت حفل الإطلاق الذي حضره أكثر من 50 صحافيًا وشخصيةً مؤثرةً وضيفًا من كبار الشخصيات، نشاطات ألقت الضوء على خصائص القيادة، والتكنولوجيا المبتكرة والتصميم المميّز لسيارة إنفينيتي QX50.

وبما أنّ منتجع البليد صلالة بإدارة أنانتارا يقع في وسط مدينة صلالة وعلى مسافة قريبة من أبرز المعالم الثقافية، فقد شكّل صرحًا مثاليًا لطرح سيارة إنفينيتي QX50 التي تحاكي أعلى معايير الفخامة. يقع المنتجع في كنف جبال ليلكية بين رحاب مياه بحر العرب الرقراقة، ويتّسم بتصميم تهيمن عليه الفخامة غير المتكلّفة، بحيث يحاكي القلاع الساحلية الأسطورية التي اشتهرت بها المنطقة.

يُذكر أنّ هذه الفعالية جرت في قاعة الحفلات الكبرى التي يحتضنها المنتجع، حيث تمّ تزويد الضيوف بكافة المعلومات المتعلقة بالسيارة قبل التوجّه إلى اختبارات القيادة في وادي دربات الخلاّب في الجانب الشرقي من صلالة. ولا بدّ لعشّاق الجبال من زيارة هذا الوادي الذي يتميّز بجمال أخاذ طوال العام، وهو يزداد تألقًا خلال موسم الخريف الذي يمتدّ من يونيو حتى سبتمبر.

لدى العودة إلى المنتجع، دُعِيَ جميع الضيوف لتناول العشاء في صالة الطعام الخاصة في مطعم ميكونج الذي يقدّم أشهى المأكولات المستوحاة من مطابخ جنوب شرق آسيا. ويتميّز هذا المطعم بديكوره الجميل الذي يأسر الألباب، كما يُشرف على المطبخ طهاة متخصّصون بتحضير الأطباق الصينية والتايلاندية والڤيتنامية الشهية، وسط أجواء بمنتهى الفخامة.

في معرض التعليق على استضافة الحفل، صرّح جيمس هويتسون، المدير العام لمنتجع البليد صلالة بإدارة أنانتارا قائلًا: “يسرّنا أن نشارك في هذا الحفل الضخم ونتشرّف بالتعاون المميز الذي جمعنا مع إنفينيتي. نحن فخورون جدًا بموقع منتجعنا في جنوب عُمان، وتحديدًا في صلالة، كما نتطلّع قدمًا إلى الارتقاء بهذه الوجهة التي تتميز بتاريخها العريق وثقافتها الغنية.