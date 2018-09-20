دبي جولف تفتح باب التسجيل في دورات أكاديمية “بيتر كوين” للجولف للأطفال واليافعين

أعلنت إدارة دبي جولف عن فتح باب التسجيل في دورات تطوير اليافعين والأبطال الصغار، والتي تنظمها أكاديمية “بيتر كوين” لتعليم الجولف في الفترة الممتدة بين الـ16 من سبتمبر ولغاية الـ10 من نوفمبر 2018، وذلك ضمن “نادي الإمارات للجولف” و”نادي خور دبي للجولف واليخوت”.

وتقدم أكاديمية “بيتر كوين” برنامج الأبطال الصغار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 4 إلى 6 سنوات لتعريفهم برياضة الجولف، فيما يتوجه برنامج تطوير اليافعين إلى الشباب ممن تتراوح أعمارهم من 7 إلى 17 سنة، إذ يتم تقسيم البرنامجين إلى مستويات محددة تتناسب مع إمكانيات الطلاب.

هذا ولا يتجاوز العدد الأقصى من الطلاب في كل صف الستة طلاب، إذ يشرف عليهم مدرب متخصص، وطوال فترة الدورات التدريبية سوف يقضي الأطفال مدة 50 دقيقة أسبوعيًا تحت إشراف مدرب مؤهل يتعلمون فيها جميع جوانب اللعبة، إذ تتوفر مضارب جولف عادية أو خفيفة الوزن للتدريب.

كما وتنظم أكاديمية “بيتر كوين” في دبي وللمرة الأولى في هذا العام فعالية “بطولة اليافعين” تحت رعاية شركة “أوما الإمارات” مزود حلول الدفع المتطورة، وتتيح هذه الفعالية للمشاركين فرصة اختبار مهاراتهم في مضمار يضم 9 حفر على ملعب بطولة خور دبي للجولف وملعب “فالدو” في نادي “الإمارات للجولف”، ما يضمن لهم قضاء أوقاتٍ رائعة مفعمة بالمنافسة والمتعة، كما تستقبل الأكاديمية في “بطولة الصغار” جميع عشاق الجولف من الأطفال واليافعين والمبتدئين ممن يتطلعون لاختبار تجربة مشوقة في ملاعب الجولف “بار 3” الأصغر.