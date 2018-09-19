فندق بيرل روتانا أبوظبي يطلق عروض “كلوب روتانا” النادي التنفيذي

كشف فندق “بيرل روتانا” مؤخراً عن باقة من العروض اليومية، ليمنح ضيوفه من رجال الأعمال والعائلات إقامة فاخرة عند زيارتهم لمدينة أبوظبي واكتشاف معالمها، ويقع الفندق على بعد خطوات فقط من مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليكون بذلك الوجهة المثالية لزوّار المدينة من رجال الأعمال ممن ينشدون متابعة أعمالهم والاستمتاع بإقامة مريحة.

وحول عروض “كلوب روتانا” النادي التنفيذي الجديدة، قال كريم نحاس مدير عام فندق “بيرل روتانا”: “سوف يحصل ضيوف غرف وأجنحة “كلوب روتانا” النادي التنفيذي، على فرصة الاستمتاع بالمزايا الحصرية والمجانية التي تتيحها طوابقه وردهته الفارهة، والتي تشمل مشروب ترحيبي عند الوصول، وميزة تسجيل استلام الغرف والأجنحة والمغادرة المخصصة، إلى جانب تشكيلة من المقبلات والمشروبات المجانية، ووسائل راحة ترحيبية في الغرف، وخدمة مساعدة شخصية عند الحجوزات والطلبات، ووجبة فطور يومية من الساعة 6:30 وحتى 10:30 صباحاً في صالة “كلوب روتانا” أو في مطعم “سافرون”، وحجز مجاني لمدة 60 دقيقة لمرافق غرفة اجتماعات في “كلوب روتانا”، وإمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكي مجاناً في الصالة، وجلسة احتساء شاي ما بعد الظهيرة مجاناً، ومشروبات خفيفة مجانية تقدّم طوال اليوم، ومقبلات مسائية مجانية، وصحف ومجلات باللغتين الإنجليزية والعربية في الردهة، وخدمة سكرتارية رئيسية، واستخدام نادي “بودي لاينز” للياقة البدنية وحوض السباحة على السطح وغرفة الساونا، فضلاً عن غرف البخار وجلسات التدليك”.

وأضاف كريم: ” يقع الفندق في قلب منطقة الأعمال في أبوظبي، ويحتضن سبع غرف اجتماعات عصرية مخصصة لاجتماعات الأعمال رفيعة المستوى وهي مجهزة بالكامل مع أحدث التجهيزات السمعية والمرئية، بما يعزز مكانة الفندق ليكون وجهة مثالية لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات للشركات والضيوف من مختلف أنحاء العالم ، وبناءً على ذلك أطلقنا عرض رحلة عمل إلى العاصمة حيث يقدّم الفندق باقةً من العروض المميزة لزوّار أبوظبي من رجال الأعمال، ويتضمّن العرض إفطار بوفيه يومي وإمكانية استخدام المعدّات الحديثة في قاعات الاجتماعات، فضلاً عن خدمة الاتصالات المحلية مجاناً وباقة من الصحف اليومية، وذلك بتكلفة 279 درهم إماراتي للحجز في غرفة ديلوكس، وهو سارٍ لحجز ليلتين متتاليتين على الأقل”.

الجدير ذكره أن الفندق الذي تم افتتاحه مؤخراً يضم غرفاً بإطلالاتٍ بانوراميةٍ ومرافق لأغراض الترفيه والأعمال، فضلاً عن مركز للياقة والصحة البدنية وخمسة مطاعم حصرية، والتي يقدم كل منها قائمة طعام مخصصة ليرضي بها أذواق جميع الضيوف، بما فيها مطعم ولاونج “ويرهاوس” و”دينوز” البيسترو الإيطالي.