مطعم وكافيه “بدو” في دبي يحتفي باليوم الوطني للسعودية

تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بادر المستثمرون السعوديون المقيمون في الإمارات بإطلاق عروض خاصة بهذه المناسبة العزيزة ليشارك شعب الإمارات أشقاءه السعوديون فرحتهم بالذكرى ال 88 للمملكة العربية السعودية.

يحتفي مطعم و كافيه “بدو” في دبي باليوم الوطني للمملكة، ويقدم لرواده حسم تبلغ قيمته 20 ٪ من قيمة الفاتورة ابتداءً من يوم الجمعة 21 إلى 23 سبتمبر . علاوة على ذلك، وتكريما للمرأة في اليوم الوطني السعودي سيتم تقديم وجبات مجانية للسعوديات اللواتي يحملن رخصة قيادة من المملكة.

وبهذه المناسبة، قال فريق عمل بدو كافيه، في السيتي ووك بدبي: “إيماناً منا بمتانة العلاقة التي تربط الشعب السعودي والإماراتي، أحببنا أن نشارك أخواننا في الإمارات فرحتنا من خلال إعطاء حسومات خاصة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، تعكس كرم الضيافة العربية. كما لن ننسى المرأة السعودية التي احتفلت مؤخراً بحصولها على رخصة القيادة، وأرتأينا أن نشاركها فرحتها من خلال وجبات مجانية للواتي تحملن رخصة قيادة من المملكة”.

يجسد مطعم و كافيه “بدو” المعنى الحقيقي للأصالة التي تميز البدو، ليجمع تحت سقفه الماضي مع الحاضر. ويقدم مجموعة من الأطباق التقليدية الخليجية الشهيرة بلمسة معاصرة مع الحفاظ على النكهات الأصلية. ويتسم ديكوره بالحميمية ويتزين بلوحات للخيل العربي ليعكس الإرث العريق للمنطقة، مما يجعله ملجأ لعشاق التصميم والتصوير الفوتوغرافي.