استضافة مهرجان كيب مالاي الجنوب أفريقي للمأكولات لأول مرة في مطعم فاسكوز هيلتون أبوظبي

أعلن فندق هيلتون أبوظبي عن استضافة مهرجان خاص بالمأكولات الجنوب أفريقية والمستوحاة من منطقة كيب مالاي في مدينة كيب تاون، وذلك خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وإلى 6 أكتوبر المقبل، ويرحب فريق طهاة مطبخ “فاسكوز” باستضافة الشيف العالمي مارتا ويليامز لتشرف على إعداد وتحضير قائمة طعام تعكس مذاق المأكولات الشعبية وتحتفي بالثقافة الغنية للمأكولات لدى مجتمع كيب مالاي.

يقام مهرجان الطعام في مطعم فاسكوز المتميز بإطلالته على شاطئ البحر، ويستعرض خيارات متنوعة من المأكولات التقليدية من حول العالم والتي تناقلها الطهاة عبر الأجيال لتقديم تجربة مميزة لسكان العاصمة تمكنهم من تجربة نكهات من حول العالم. ويستضيف المطعم الشيف الجنوب إفريقية مارتا ويليامز من كيب مالاي لتقدم ما بجعبتها من وصفات محلية وشعبية.

وفي حديثها عن الطعام في مجتمع كيب مالاي، قالت مارتا، الشيف الضيف لمطعم فاسكوز: “تهتم ثقافة وطني كيب تاون كثيراً بالطعام، وتتجذر مأكولاتنا من تاريخ عريق توارثناه عن أجدادنا وباتت تقاليد طعامنا تطبق في شتى أنحاء العالم. ونرى أن مطعم فاسكوز يمثل المنصة المثالية ليتعرف من خلالها سكان وضيوف أبوظبي على مذاق الطعام المذهل في مطبخ كيب مالاي.”

تقدم أطباق كيب مالاي منذ القرن السابع على مائدات الطعام في أحياء كيب تاون الغربية بجنوب أفريقيا بأساليب متعددة ووصفات مختلفة طورها الزمن. وتكيفت أساليب الطهي في مطبخ كيب مالاي مع المؤثرات ا لعصرية وصارت توابلها حارة أكثر وزكية الرائحة.

وحول جذور ثقافة الطعام في كيب مالاي قالت مارتا: “حتى المستوطنون القدامى في كيب من الهند ومالاي نقلوا ثقافتنا المبتكرة في طهي الطعام إلى بلادهم مع إضافات مستحدثة تناسب ذوق مجتمعاتهم. كما يركز الطعام الخاص بكيب مالاي بشدة على تفاصيل أسلوب الحياة المحلي، ويسعدني أن أقدمها هنا على مائدات الطعام في فاسكوز.”

تشتهر مارتا بتقديم أطباق أصيلة وغنية بالنكهات، ويعكس طهيها إرث الثقافة في كيب مالاي. ومن أبرز إبداعاتها طبق بوبوتي والمؤلف من اللحم المفروم والمحمص مع التوابل وبيضة على رأس الطبق. وطبق الأسماك المخللة المطهو من السمك الأبيض مع خلطته الخاصة وبهارات الكاري. وبالإضافة على هذين الطبقين المميزين، ستقدم قائمة طعام مهرجان كيب مالاي للمأكولات الشعبية مع حساء سمك سنوك مدخن مع البصل والكريمة. كما توفر القائمة حساء زبدة الجوز بالزنجبيل، وحساء الجزر والكمون ومرق كيب مالاي بالمأكولات البحرية.

ومن اختيارات الشيف مارتا تشكيلة من الأطباق الرئيسية المتبلة بالكاري منها نباتية وأخرى بالدجاج وطبق الدال، بالإضافة إلى أصناف اللحوم والمأكولات البحرية. وتتضمن كذلك مجموعة أطباق تنتمي للوصفات القديمة التي يعود تاريخها إلى جنوب أفريقيا مثل طبق دينفليز ويحتوي على لحم الغنم مع نكهات التمر الهندي والتوابل، وطبق طماطم بريدي باللحم الحلو وتفوح منه رائحة زكية.

يستقبل فاسكوز الضيوف يومياً على مائدة الغداء من ساعة الظهيرة إلى 3:30 عصراً، وعلى مائدة العشاء من الساعة 7 مساءً إلى 11 ليلاً. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال على الرقم 02 692 4247.