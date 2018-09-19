مجموعة بارسيلو العالمية تفتتح أول فندق في الشرق الأوسط لعلامة “أوكسيدنتال” بالإمارات

أعلن فندق ’أوكسيدنتال آي إم بي زد‘- أول فندق لعلامة ’أوكسيدنتال‘ في الشرق الأوسط، والذي تديره ’مجموعة بارسيلو الفندقية‘- عن افتتاح أبوابه اليومعلى مقربة من موقع استضافة إكسبو 2020 دبي، ليرفد القطاع بمساحات رائدة لاستضافة الفعاليات.

ويتألق الفندق- المصنف من فئة أربع نجوم- بموقعه المتميز في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي (IMPZ)، ويشتمل على 239 غرفة موزّعة على برجين، ويحتضن العديد من المطاعم والمقاهي، فضلاً عن مرافق متنوعة مثالية لعقد المؤتمرات والاجتماعات والمعارض؛ حيث سيكون بمثابة محور للقاءات والمؤتمرات ذات الصلة بمعرض إكسبو 2020 بفضل مركز الفعاليات والمؤتمرات الذي يضمه، والمؤلف من 4 غرف اجتماعات وقاعة عملاقة تتمتع بإنارة طبيعية وافرة. كما يشمل الطابق الأرضي مساحة متعددة الاستخدامات مناسبة لاستضافة فعاليات الضيافة المخصصة، علاوةً على مكتبة الفندق ومساحته المخصصة للعمل، والمعدة لاستقبال رواد الأعمال من الزوار والمسافرين على حد سواء.

ويمتاز الفندق بموقع استراتيجي على بعد 30 دقيقة بالسيارة من المكان الرسمي لاستضافة إكسبو 2020، ما يلبي احتياجات الزوار القادمين بقصد مزاولة الأعمال أو الترفيه في آن معاً. هذا ويتسم ’أوكسيدنتال آي إم بي زد‘ بميزة إضافية للمسافرين العالميين نظراً لوقوعه على مسافة واحدة من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن سهولة الوصول من الفندق للعديد من أبرز معالم المدينة، إذ يبعد مسافة 6 كم عن ’دبي مارينا مول‘، و7 كم عن “الممشى” في ’جميرا بيتش ريزيدنس‘، و9 كم عن مول الإمارات.

وإلى جانب كونه مركزاً هاماً للمؤتمرات والمعارض والفعاليات والاجتماعات في الدولة، يقدم ’أوكسيدنتال آي إم بي زد‘ ركناً للمشروبات على السطح مع حوض سباحة وإطلالات بانورامية على المدينة، بالإضافة إلى مقهى متخصص بالرياضة وتشكيلة فاخرة من المقبلات الشهية في الطابق الأرضي.

وقال جايمي بوكسو، الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير لدى ’مجموعة بارسيلو الفندقية‘: “إنه إنجاز جديد يضاف إلى سجل المجموعة الحافل بالنجاح، ونحن في غاية السرور لاستقدام علامة ’أوكسيدنتال‘ إلى الإمارات العربية المتحدة، واضعين نصب أعيننا إرساء معايير عالية بما يرقى لسمعة ’بارسيلو‘”.

ومن جانبه، قال جولام أمرسي، الرئيس التنفيذي لـ’بارسيلو جولف‘، شريك ’مجموعة بارسيلو الفندقية‘ في الشرق الأوسط: “يلتزم الفندق بإتاحة مرافق رفيعة المستوى لقطاع المؤتمرات والاجتماعات والمعارض، مع إيلاء عناية كبيرة بالتفاصيل بما يضمن كونه الفندق المفضل لكل ما يتعلق بإكسبو 2020”.

ويشار إلى أن الفندق الجديد يندرج بين 8 منشآت كانت المجموعة قد أعلنت عزمها على إطلاقها في الإمارات، كما جاء في وقت سابق من العام الجاري على لسان جايمي بوكسو، الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير لدى ’مجموعة بارسيلو الفندقية‘، وذلك في إطار رؤية المجموعة الرائدة في قطاع الضيافة العالمي لتقديم خدمات ومنشآت ترقى لأعلى مستويات الامتياز في الإمارات. وتشغل المجموعة حالياً ثلاثة فنادق في المنطقة، هي ’أوكسيدنتال آي إم بي زد‘ و’بارسيلو ريزيدنسز دبي مارينا‘ و’أوكسيدنتال الشارقة جراند‘، مع عزمها افتتاح فندقها الجديد ’بارسيلو الجدف‘ في يونيو 2019.