والدورف أستوريا رأس الخيمة يعيد إطلاق برانش النزهات لموسمٍ جديد

أعلن فندق ’والدورف أستوريا رأس الخيمة‘، أحد أهم الوجهات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، عن استقباله موسم الطقس اللطيف والنسمات العليلة بإعادة عرض “برانش النّزهات”، حيث سيضمن لضيوفه، بفضل موقعه المتميز وطبيعته الساحرة، الاسترخاء في أجواء مفعمة بالفخامة والهدوء مع تجربة برانش استثنائية لجميع أفراد العائلة.

ويدعو الفندق ضيوفه لقضاء فترة بعد الظهر على الشاطئ الوادع أو في الحدائق المنمقة أو قرب المسبح والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات التقليدية التي تقدم بأسلوب النزهات بما يناسب جميع الأذواق. وتحتضن المساحات المتميزة المحيطة بالفندق أكواخًا خاصة للاسترخاء في الظلال، إلى جانب شاطئ أبيض لا متناهي يحتوي على أسرّة مخصصة لعشاق الاستلقاء تحت أشعة الشمس ومسبحين يمكن التحكم بحرارتيهما، بالإضافة إلى خدمات الفندق الفاخرة. ويعدّ الفندق ملاذاً هادئاً في قلب الإمارات النابضة بالحياة، ويشكل وجهةً مثلى لقضاء فترة بعد ظهر متميزة مع العائلة والأصدقاء.

كل يوم جمعة

من الساعة 13.00 – 16.00

*بتكلفة 275 درهم إماراتي للشخص الواحد

متضمنة تكلفة المشروبات الخفيفة والمياه المعدنية ودخول مجاني إلى الشاطئ والمسبح

*بتكلفة 345 درهم إماراتي للشخص الواحد

متضمنة تكلفة المشروبات الروحية والمياه المعدنية ودخول مجاني إلى الشاطئ والمسبح