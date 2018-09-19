فنادق ومنتجعات ميلينيوم تدشّن منتجع ميلينيوم صلالة

تواصل فنادق ومنتجعات میلینیوم الشرق الأوسط وأفريقيا تطبيق استراتيجيتها الناجحة للتوسّع وقد أعلنت في هذا السياق عن تدشين منتجع ميلينيوم صلالة المصنّف من فئة الخمس نجوم والذي يضمّ 285 غرفة. يشكّل منتجع ميلينيوم صلالة العقار الرابع الذي تتولى فنادق ومنتجعات ميلينيوم تشغيله في عُمان، إلى جانب جراند ميلينيوم مسقط، وميلينيوم للشقق الفندقية مسقط ومنتجع ميلينيوم المصنعة. وقد باتت فنادق ومنتجعات ميلينيوم إحدى أسرع الشركات نمواً في مجال إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تضم محفظتها حالياً 35 فندقاً ومن المرتقب افتتاح 11 فندقاً آخر عام 2018، بالإضافة إلى 40 مشروعًا قيد الإنجاز في المنطقة.

يقع هذا المنتجع العصري والفريد في منطقة السعادة شمال صلالة على بُعد 15 دقيقة فقط من المطار، وهو يضم قاعة للاحتفالات تتّسع لألف شخص حيث أنها تُعتبر الأكبر في صلالة. وسيشكّل هذا المنتجع الجديد وجهةً مثاليةً للمسافرين في رحلات ترفيه أو أعمال، فهو لا يبعُد سوى بضع كيلومترات عن صلالة جراند مول الجديد وشاطئ المغسيل وجبل اتين المجاور، ويقع على مقربة من أبرز المعالم السياحية مثل سوق اللبان القديم، ومدينة أوبار المفقودة، ومنتزه البليد الأثري، وسوق الحافة القديم.

علاوةً على ذلك، يضمّ الفندق غرفاً وأجنحةً أنيقةً، وشاليهات وفللاً وشققاً فخمةً متكاملة الخدمات، في حين تشمل المرافق المميزة بحيرة هادئة بمياه ضحلة تلفّ المساحة الخارجية للمنتجع، وحوض سباحة على شكل نهر، وحدائق غنّاء، وملعباً للأطفال، ومركز سبا فاخر مع حوض سباحة بمياه عذبة وصالون لتصفيف الشعر.

كما يضمّ منتجع ميلينيوم صلالة أيضاً أربعة مطاعم ومقاهٍ، بما في ذلك مطعم سكاي جريل الذي يقدّم المأكولات العمانية التقليدية ويوفّر إطلالات بانورامية من سطح المبنى على الجبال المجاورة والساحل الخلاب. وتشمل خيارات تناول الطعام الأخرى في المنتجع مطعم طيبات الفسيح الذي يقدّم مأكولات مستوحاة من المطابخ العالمية طوال اليوم بين أحضان صالة داخلية وتراس في الهواء الطلق، فضلاً عن مطعم بحريّات للمأكولات البحرية ومقهى زيست الذي يتيح للضيوف تناول القهوة والوجبات الخفيفة في أجواء مريحة ومضيافة.

تُعدّ قاعة منتجع ميلينيوم صلالة التي تتسع لألف شخص، الموقع المثالي لتنظيم شتى أنواع الفعاليات، بدءاً من حفلات الزفاف وصولاً إلى الاجتماعات الخاصة بالشركات. وهي تتميّز بتصاميمٍ معاصرة ومذهلة وديكور أنيق، كما أنها مجهّزة بأحدث التقنيات بحيث يمكن تحويلها إلى صالة ترفيهية متعددة الاستخدامات.

وبهذه المناسبة، يقول السيّد كيفورك ديلديليان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسرّنا أن نُطلق فندقنا الرابع في عمان التي تُعدّ اليوم مقصداً سياحياً بارزاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نتطلّع إلى الترحيب بالضيوف في منتجعنا الذي يقدّم خدمات ضيافة عالمية الطراز تحمل اللمسة الاستثنائية التي تُعرف بها الضيافة العمانية. ونحن واثقون بأنّ المنتجع سيحقق نجاحاً مدوّياً وسيُشكّل وجهةً مثاليةً للمجموعات.”

من جانبه، يقول إلياس الخوري، المدير العام لمنتجع ميلينيوم صلالة: “تُعتبر صلالة مدينة المعالم التاريخية وهي تتمتع بماضٍ عريق وحاضر مبهر ومستقبل واعد. ونحن نتطلع قدماً للترحيب بالضيوف وتزويدهم بأرقى خدمات الضيافة، وسيكون فريقنا المتفاني على أتم الاستعداد لتوفير أجواء تمدّ ضيوفنا بالراحة التامّة بحيث يشعرون وكأنهم في كنف منازلهم. كما أنّنا فخورون بمنتجعنا الذي يقدم مجموعة متنوّعة من التجارب المميزة التي تلبي كافة الأذواق، بدءاً من التجارب التي تمنح الضيوف الهدوء والسكينة وصولاً إلى المغامرات الشيّقة.”