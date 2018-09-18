أبوظبي ترسي قيم الحركة التطوعية الرياضية في الوطن العربي

وقّعت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص اليوم مذكرة تفاهم مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية “المجلس الرياضي العربي” بمقر اللجنة المنظمة في منطقة ساس النخل بأبوظبي، وذلك مع تبقي أقل من ستة أشهر على انطلاق فعاليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 والتي ستقام العام المقبل في أبوظبي بمشاركة ما يقرب من 7500 رياضي.

يشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جزءًا من سلسلةٍ من الأنشطة والمبادرات التي أطلقتها الدولة والتي تهدف إلى توفير المزيد من الفرص لأصحاب الهمم تماشيًا مع الرؤية التي تنتهجها الدولة في سبيل بناء مجتمع أكثر تضامنًا.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك بين كافة الجهات والهيئات الرياضية المحلية والإقليمية لدعم تنظيم الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية ، أكبر حدث رياضي إنساني في العالم من شأنه إبراز حركة الأولمبياد الخاص على الصعيد العالمي والاحتفاء بقدرات وإنجازات أصحاب الهمم، إذ تم وضع آليه للعمل المشترك من أجل تعزيز الحركة التطوعية الرياضية في العالم العربي بمشاركة الطرفين لإنجاح الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 وتقديم الدعم الفني اللازم والمتمثل بتوفير حكام رياضيين وفنيين من ذوي الخبرة الرياضية في العالم العربي.

وتشغل مذكرة التفاهم أهمية بالغة، إذ إن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية يسعى دائمًا إلى العمل بنهج منظم للوصول إلى تفعيل تام للنشاطات والبطولات والمسابقات الرياضية في جميع أرجاء الوطن العربي، لما لها من أهمية بالغة في تعزيز العلاقات بين شباب الوطن العربي، وزيادة التلاحم والتواصل وبناء الجسور.

ووقع مذكرة التفاهم كل من خلفان المزروعي مدير عام الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وسعود بن علي العبد العزيز الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة المحلية المنظمة، ومن ضمنهم عبد الله الوهيبي، مدير الإدارة الرياضية الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019. كما حضر عدد من رياضي الأولمبياد الخاص الإماراتي وممثلي عدد من الهيئات الرياضية.

وفي تصريح لصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، رئيس المجلس الرياضي العربي ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، قال: “يحرص اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية على تحقيق رسالته بدعم الرياضة العربية بكافة قطاعاتها وأنشطتها، والمساهمة الإيجابية في أي نشاط يقام على أرض عربية سواء كان قاريًّا أو دوليًّا. وما مشاركة الاتحاد والتنسيق مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الهام إلا جزء من أهداف الاتحاد الإستراتيجية لدعم الرياضة على كافة المستويات وتأكيد ثقافة التطوع لخدمة الرياضة العربية عامة وخصوصًا رياضة أصحاب الهمم من خلال هذا الأولمبياد”.

وأضاف صاحب السمو الملكي: “إن تنظيم مثل هذا الحدث الهام على أرض دولة الإمارات العربية وفي إمارة أبوظبي العزيزة على قلوبنا لجدير بالاهتمام والمتابعة والدعم من كافة القطاعات الرياضية …. وإذ إن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية هو التنظيم الأعلى للرياضة العربية والذي يضم في عضويته اثنتين وعشرين لجنة أولمبية عربية وثمانية وستين اتحادًا رياضيًّا ونوعيًّا عربيًّا، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ممثلة بمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فقد تم توقيع هذه المذكرة مع اللجنة المنظمة للتنسيق مع الاتحادات الرياضية العربية لتوفير العدد الكافي من الحكام لإدارة مباريات هذه الدورة الهامة، ولا شك أننا متفائلون بدورة ناجحة بإذن الله لثقتنا الكاملة بإخواننا بدولة الإمارات العربية الذين يتمتعون بخبرة إدارية وفنية كافية لتنظيم مثل هذه المناسبات الكبرى”.

واختتم صاحب السمو المكلي: “يسعدني بهذه المناسبة أن أشكر أخي محمد بن عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لاستضافة الألعاب والعاملين معه على ثقتهم باتحاد اللجان وتعاملهم الراقي وتواصلهم الذي سيكون عاملًا بإذن الله في نجاح هذه الدورة وتحقيق أهدافها”.

وفي تصريح له، قال خلفان المزروعي، مدير عام الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: “من أبرز الأهداف التي يسعى الأولمبياد الخاص لتحقيقها هو تقديم أعلى مستوى من التنظيم الرياضي والخدمات للرياضيين من أصحاب الهمم، والتأكيد أنّ عناصر النجاح لهذا الحدث تأتي من خلال توفير الحكام والخبرات الرياضية المتميزة وتوفير مناخ تنافسي تسوده الروح الرياضية والأخلاق العالية فضلًا عن نشر القيم الإنسانية التي تتسم بها حركة الأولمبياد الخاص”.

من جانبه عبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي عن سعادته البالغة لتوقيع مذكرة التعاون بين اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية؛ ما سيثمر عن الكثير من الفوائد التى سوف تنعكس بالطبع على إنجاح استضافة أبوظبي والإمارات وللمرة الأولى فى تاريخ المنطقة والشرق الأوسط لحدث أولمبي، لنبعث من خلاله للعالم أجمع برسالة عن تحضر ورقي وإنسانية عالمنا العربي؛ ما يسلط الضوء ويجذب اليه الأنظار والانتباه من الدول المشاركة فى الألعاب العالمية، ومن هنا يأتي الحرص على توقيع مثل هذه المذكرة، لأنه سوف ينعكس بالكثير من الفوائد على الإدارة الفنية للرياضات الأولمبية التى سوف تشهدها الألعاب”.

أضاف الرئيس الاقليمي أنه لم يكن من الغريب أن تمنح اللجنه الأولمبية الدولية اعترافها بالأولمبياد الخاص الدولي كأكبر حركة إنسانية فى العالم من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها عام 1986 ليصبح الاولمبياد الخاص بذلك ثالث لجنة أولمبية دولية بعد اللجنه الأولمبية الدولية واللجنه الباراولمبية، ومن هنا تقام ألعابنا العالمية في العام الذى يسبق إقامة دورة الألعاب الأولمبية، فتحية خالصة ومن القلب من جميع لاعبي المنطقة من 22 دولة عربية الأعضاء فى جامعة الدول العربية لاهتمام اتحاد اللجان الأولمبية بهم، وأتمنى أن يمتد هذا التعاون ليسفر عن مجموعة مماثلة من التعاون المشترك بين اللجان الأولمبية الوطنية العربية وبين برامج الأولمبياد الخاص الوطنية؛ ما سوف ينعكس بالكثير من المكاسب على لاعبى الأولمبياد الخاص فى مختلف دول المنطقة”.

وأشار عبدالله الوهيبي، مدير الإدارة الرياضية الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: “إلى أننا نتطلع في الإدارة الرياضية للعمل عن قرب مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية خلال الأشهر المقبلة وذلك لتوفير الكوادر التحكيمية والفنية اللازمة لإدارة المنافسات الرياضية من خلال التعاون مع الاتحادات العربية فى ترشيح الحكام الملائمين لإخراج البطولة والفعاليات بشكل متميز”.

سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على توفير وتأهيل ما يقرب من 180 من الحكام الدوليين وغير الدوليين المتطوعين من الأعضاء بالتعاون مع الاتحادات الرياضية العربية وذلك في الألعاب الأولمبية التالية: (التنس – البادمنتون – كرة اليد – البوتشي – الفروسية – تنس الطاولة – الشراع – الجودو – ألعاب القوى – الماراثون – كرة الطائرة – التزلج المدولب – كرة القدم – السباحة – الجمباز الفني – الجمباز الإيقاعي – القوة البدنية – الكاياك – كرة الطائرة الشاطئية – البولينج – الدراجات – الجولف – كرة السلة – الترايثلون) للعمل والتنسيق المشترك لإخراج الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 بصورة مميزة تليق بسمعة الإمارات وعراقتها في تنظيم البطولات محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

يعد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، الذي يقع مقره الرئيس في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، منظمة دولية تضم 22 لجنة أولمبية وطنية من العالم العربي تهدف إلى تقدم الحركة الأولمبية ضمن الدول العربية وتطوير القوانين والأنظمة الأولمبية والمحافظة عليها، والتشجيع على ممارسة الهوايات وحمايتها، والتحفيز على التعاون مع الهيئات والمؤسسات الرياضية على المستويين العربي والدولي. يقوم الاتحاد بتنظيم الألعاب العربية مرة كل أربع سنوات. ويذكر أن أول ألعاب نظمها الاتحاد كانت عام 1953 بالإسكندرية في مصر.