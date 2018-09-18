منظمة الحديد والصلب العالمية تختار سعيد غمران الرميثي رئيسًا للجنة الاقتصادية

أعلنت منظمة الحديد والصلب العالمية، وهي منظمة غير ربحية مقرّها بلجيكا تضم أكثر من 170 عضوًا يمثلون 85٪ من منتجي الحديد والصلب على مستوى العالم، عن اختيار الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات المهندس سعيد غمران الرميثي رئيسًا للجنة الاقتصادية لمدة عامين وذلك في الفترة من 2018 ولغاية 2020.

ويأتي اختيار الرميثي في هذا المنصب العالمي المرموق ليكون بذلك أول عربي يتولى منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية. ويشغل الرميثي منصب عضو مجلس إدارة في المنظمة منذ العام 2013، بالإضافة إلى كونه عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب ورئيس اللجنة التنفيذيه للاتحاد. هذا وسيتولى الرميثي منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في المنظمة خلفًا للسيد ذاشات ناريندران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تاتا ستيل.

وبهذه المناسبة، قال الرميثي: “إنه لشرف كبير أن يتم اختياري من قبل نظرائي في مجلس إدارة منظمة الحديد والصلب العالمية لتولي منصب رئيس اللجنة الاقتصادية لمدة عامين. وأعتبر اختياري لتولي هذا المنصب الرفيع دليلًا واضحًا على النجاحات التي حققتها شركة حديد الإمارات على مدى الـ 20 سنة الماضية من جانب، وتأكيدًا على المكانة المرموقة التي تحتلها الشركة في المحافل الدولية من جانب آخر. وقد تمكنا ومن خلال جهود زملائنا من بناء سمعة متميزة لشركتنا على الصعيد العالمي وذلك من خلال تركيزنا الإستراتيجي على جودة منتجاتنا الإماراتية التي يتم تسويقها في أكثر من 40 دولة على مستوى العالم.”

وأضاف الرميثي: “سأسعى من خلال منصبي الجديد إلى لعب دور محوري في القضايا الرئيسة والتحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب العالمية من جهة، وتنسيق المصالح المشتركة بين منتجي الحديد والصلب بهدف تحقيق النتائج الإيجابية من جهة أخرى.”

وتتولى اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية مهام توفير معلومات موثوقة عن اتجاهات وتوقعات الطلب العالمي على الحديد والصلب على المديين القصير والمتوسط من جهة، وتناقش القضايا الإستراتيجية والتحديات الرئيسة التي تؤثر على مستقبل هذه الصناعة من جهة أخرى. كما أنها تتابع مدى التزام أعضائها بمبادئ مكافحة الاحتكار وتشجع على تبادل المعلومات والتعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق المنافع المشتركة.