قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية تناقش الابتكار وتحديات الاقتصاد الرقمي

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت صباح يوم الاثنين فعاليات الدورة الثانية من قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية “فينتك أبوظبي”، التي ينظمها سوق أبوظبي العالمي في فندق فيرموت باب البحر بأبوظبي يومي الـ 16 والـ17 من سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من أبرز المتحدثين والخبراء والمسؤولين في القطاع المالي محليًّا وعالميًّا.

وقد حضر الافتتاح الرسمي معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس الدائرة المالية عضو المجلس التنفيذي ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي وسعادة راشد بن لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وسعادة سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وعدد من المديرين التنفيذيين والماليين من إمارة أبوظبي. إذ التقوا بعدد من الشركات العاملة تحت مظلة “المختبر التنظيمي” للسوق مثل: شركتي “ناو موني” و”باي بيل” من الإمارات، و”سيكيورنسي” من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تعرَّفوا على مبادرة “المختبر التنظيمي” وأبرز حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة التي تقدمها الشركات، ومساهمتها في تعزيز وتطوّر قطاع الخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات.

وشهد الحدث -الذي خصّصت فعاليات يومه الأول لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة- حضور حوالي 1000 مشارك على مدار يومين من قادة المؤسسات الحكومية في أبوظبي، وخبراء التكنولوجيا المالية من داخل الدولة وخارجها، وأبرز اللاعبين في القطاع المالي، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية الاقليمية والعالمية، إذ شكلت القمّة منصّة متكاملة لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول التطوّرات والتطبيقات الإقليمية والعالميّة، ومناقشة الابتكار في التكنولوجيا المالية، والمواضيع التي ترسم مستقبل خريطة الاقتصاد الرقمي.

وكشف معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، خلال كلمته الافتتاحية في القمّة عن إطلاق السوق لمبادرة “البيئة الرقمية” التي تتيح للمشاركين اختبار حلول ومنتجات التكنولوجيا الماليّة المبتكرة. وأكد تعاون السوق الوثيق مع هيئتي النقد في هونغ كونغ وسنغافورة لتطوير منصة تمويل تجاري قائمة على “البلوك تشين”، وتطلعه للتعاون مع “بوابة المقطع”، إحدى الشركات التابعة لموانئ أبوظبي، لتكون جزءًا من مبادرات السوق الهادفة لدعم عمليات التمويل التجاري.

وناقشت جلسات قمّة أبوظبي للتكنولوجيا المالية، العديد من المواضيع التي غطَّت أهم التطوّرات الراهنة والتوجهات السائدة للتكنولوجيا المالية وشملت جلسات بعنوان: “التكنولوجيا المالية والتقنيات كعوامل محفزة للنمو الاقتصادي”، و”كيف تعد نفسك”، و”واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، و”توظيف منصات البلوك تشين في الدفاتر المحاسبية والخدمات المالية، و”نظرة على عمل وسياسات الجهات التنظيمية”، و”تنمية الابتكار في التكنولوجيا المالية”.

يذكر أن تنظيم فعالية قمّة أبوظبي للتكنولوجيا المالية “فينتك أبوظبي” يتماشى مع خطط سوق أبوظبي العالمي لدعم الإستراتيجية التنموية الشاملة لحكومة أبوظبي ومبادراتها لتطوير القطاعات الرئيسة في الإمارة بما يشمل الخدمات المالية، والابتكار، وريادة الأعمال، وتمكين وتطوير المواهب البشرية الإماراتية.