شركة نيرفانا للسفر والسياحة تستعين بالابتكار لإدارة الخدمات وتلبية الطلب المُتزايد

أعلنت شركة نيرفانا للسفر والسياحة عن التوسّع في خدماتها، من خلال الاستعانة بخبرتها القائمة على الابتكار والإبداع في إدارة الفعاليات والمناسبات الرسمية والخاصة من خلال مقرها القائم بمنطقة كاسر الأمواج في أبوظبي لتلبية الطلب المتنامي داخل دولة الإمارات وخارجها على هذا القطاع الحيوي.

وتعليقاً على هذه الخطوة في أعمال الشركة، قال عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والاتصالات لشركة نيرفانا للسفر والسياحة: “إن مبادرة الأعمال الجديدة تُسهم في تكامل عروضنا الحالية وتلبية احتياجات عملائنا المتطوّرة، مما يزيد من القيمة المضافة لقاعدة عملائنا”.

وأضاف: “ينعكس الطلب على الحجم الكبير من الفعاليات التي تُنظّم في الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي على وجه الخصوص ويمثل جزءاً كبيراً من الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات بامتياز”.

وتركّز شركة نيرفانا للسفر والسياحة على البقاء في الطليعة لمواكبة التوجهات المُتغيّرة والقدرة على تلبية الطلب المرتفع من قبل الشركات والفعاليات الاجتماعية التي يُقيمها كل من القطاعين العام والخاص. وتقوم الدائرة الخاصة بالفعاليات بتوفير جميع الإمكانات الخاصة بإدارة الفعاليات، بالإضافة إلى الفعاليات التي تقدّم خدمات ترفيهية ورياضية وحفلات زفاف والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والمؤتمرات الاجتماعية.

من جانبه قال مدير إدارة الفعاليات لدى شركة نيرفانا للسفر والسياحة: “نعمل على الاستفادة من خبرتنا العالمية لتقديم خدمات إدارة للفعاليات عالية الجودة والتي تركّز على عملائنا الإماراتيين، مما يساهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة والمؤتمرات والمعارض”.

وتقدم شركة نيرفانا خدمات متكاملة بأسعار تنافسية لكافة العملاء من القطاعين الحكومي والخاص والافراد وتتعامل مع شبكة فنادق ومنتجعات ضخمة يصل عددها الى اكثر من 200 الف فندق في مختلف دول العالم وتوفر خدمات حجوزات الفنادق و تذاكر السفر لكل القارات ولديها اسطول فاخر من السيارات والباصات لنقل كبار الشخصيات الى المناسبات الرسمية والخاصة.