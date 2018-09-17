منتجع سانت ريجيس المالديف فوميولي يقدم عروض مميزة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثامن والثمانون

أعلن منتجع سانت ريجيس المالديف جزيرة فوميولي عن إطلاق باقة من العروض الخاصة والمميزة للنزلاء من عشاق العطلات والرفاهية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 88 لليوم الوطني السعودي، تقام مجموعة من الاحتفالات في منتجع سانت ريجيس المالديف بطريقة مميزة على هذه الجزيرة الخاصة، إذ يقدم المنتجع يوم 23 سبتمبر للنزلاء والضيوف من الشرق الأوسط عروض مميزة لحجوزات الغرف تجربة نكهات من أفضل الطهاة العالميين في مطاعم المنتجع الراقية لكافة أفراد العائلة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العروض المجانية في المرافق التي يحتضنها المنتجع.

وتتضمن العروض في المنتجع إقامة فاخرة في فيلات الشاطئ المكونة من غرفتين نوم والتي تتميز بموقعها الرائع في منطقة الحدائق فوق سطح الماء، أو يمكن اختيار الإقامة في أجنحة المنتجع الفاخرة فوق مياه البحر، وذلك مقابل 1100 دولار ++. ويحصل النزلاء عند حجز إقامتهم في اليوم الوطني السعودي على رصيد بقيمة 100 دولار لكل شخص عن كل ليلة إقامة في المنتجع، والتي يمكن استخدامها في تناول الوجبات أو الشراب في أي من مطاعم ومقاهي المنتجع الراقية.

وسيكون نصيب البراعم الصغار كبير خلال عروض اليوم الوطني السعودي، إذ يحصل الأطفال دون سن 12 على إقامة مجانية في المنتجع، كما ستكون كافة وجبات الطعام والأنشطة الترفيهية للأطفال على الجزيرة مجانية. في حين يستمتع الوالدين بيومهم مع جلسات مجانية لليوغا، وممارسة الأنشطة الرياضية مجاناً في مركز الغطس الخاص بالمنتجع.

وبمناسبة عروض اليوم الوطني السعودي، قال أليكساندر بلير، المدير العام لمنتجع سانت ريجيس المالديف جزيرة فوميولي: “نتطلع للترحيب بالنزلاء وضيوف المنتجع القادمين من المملكة العربية السعودية ومن جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط للاحتفال باليوم الوطني السعودي على جزيرتنا الخاصة.”

وأضاف بقوله: “ندعو الضيوف لقضاء أوقات مميزة والاحتفال بهذه المناسبة بطريقة غير مسبوقة، فهذه الجزيرة توفر لهم راحة البال وملاذ للراحة في بيئة طبيعية غاية في الجمال تحيط بالمنتجع الذي يتميز بتصميم يحاكي المحيط الطبيعي للجزيرة ويوفر للضيوف كل ما يحتاجون إليه.”

جزر المالديف تبعد مسافة ست ساعات فقط من المملكة العربية السعودية وتعتبر من الوجهات الرئيسية للسياحة لسكان المملكة. ويتجه الكثير من العائلات في الشرق الأوسط لاختيار الفلل المكونة من غرفتين نوم والتي تحتل موقعاً مميزاً وسط رمال الشاطئ البيضاء، وتضم طابقان يتسعان لعائلة مكونة من أربعة أشخاص. وتتميز بامتلاك بركة سباحة خارجية وشرفة خاصة مع إطلالات خلابة على المحيط، بالإضافة إلى وجود كبير خدم خاص بالفيلا.

يسري العرض على جميع حجوزات الغرف التي تتم من الشرق الأوسط من 28 أغسطس إلى 19 ديسمبر 2018 للإقامة خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 19 ديسمبر 2018. يشمل العرض كافة الحجوزات مهما كانت مدة الإقامة ولا يمكن دمج هذا العرض مع عروض الفندق الأخرى. ولكن يمكن استخدامه مع عروض شهر العسل.