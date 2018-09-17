مطعم ريفيرا سيفود جريل يعود بحلّة جديدة

كشف مطعم ’ريفيرا سيفود جريل‘، الوجهة المفضلة لعشّاق المأكولات البحريّة والأطباق اليونانية والأجواء المتوسطيّة الساحرة، عن إعادة تجديد قوائم الطعام بالإضافة إلى الاستعداد لإطلاق مجموعة من العروض المميزة، وذلك ابتداءً من 28 سبتمبر 2018. وتعكس هذه الخطوة التزام المطعم بتوفير تجربة جديدة كلياً لضيوفه، وتعزيز مكانته كأفضل وجهة لتناول المأكولات البحرية في دبي.

وخلال فترة انقطاعه عن العمل بين يومي 16 و28 سبتمبر، سيركز مطعم ’ريفيرا سيفود جريل‘ على تحديث قوائمه الخاصة بالمـأكولات البحرية الشهية، وطرح تشكيلة واسعة من عصائر العنب الفاخر والكوكتيلات اللذيذة. ليتيح للضيوف فرصة التلذذ بتجربة طعام استثنائية تدلل حواسّهم وسط الأجواء الساحرة المطلّة على الواجهة البحريّة. كما يحرص المطعم على تقديم المأكولات البحرية بأسلوب مبتكر وإرساء معايير جديدة للتميّز في قطاع المطاعم بدبي، وذلك عبر تقديم عروضٍ مميزة تشمل: عرض أطباق المحار ’أويستر نايتس‘، وأطباق ’إيفنينج سي فود برانش‘ الشهيرة، بالإضافة إلى عربة المشروبات الفاخرة ’جين ترولي.

إلى جانب ذلك، يوفر المطعم الفاخر لعشاق المأكولات البحرية فرصة إرضاء حواسهم والانغماس بتجربة طعام مميزة تزخر بالنكهات الشهية، وكنوز البحر الحقيقية، وذلك بما يشمل الطبق الرئيسي “معكرونة لينجويني مع ثمار البحر وصلصة المارينارا”، أو تذوق النكهة اللذيذة لفيليه سمك السيباس. كما تتضمن القائمة تشكيلة من الأطباق الصغيرة، والوجبات الخفيفة، ومنها ’تارتار التونة‘، وطبق الجمبري المشوي على طريقة ساجاناكي الشهي.

انضموا إلى رحاب مطعم ’ريفيرا سيفود جريل‘ لاختبار تجربة فريدة تزخر بأشهى النكهات والأطباق البحرية ابتداءً من يوم 28 سبتمبر.

أيام الأحد – عرض أطباق المحار ’أويستر نايت‘ (بدءاً من 1 أكتوبر):

يقدّم مطعم ’ريفيرا سيفود جريل‘ تشكيلة مميزة من أطباق المحار الشهية كل ليلة أحد مع حسومات تصل إلى 50%، بالإضافة إلى زجاجتين من شراب العنب الوردي الفاخر بسعر زجاجة واحدة. ويوفر عرض ’أويستر نايتس‘ فرصة مثالية لتذوق النكهات اللذيذة والغنية للمأكولات البحرية.

استمتعوا بعرض ’أويستر نايت‘ لبداية أسبوع مميزة.

الأحد من الساعة 7 ولغاية 11 مساءً، بدءاً من الأول من أكتوبر

50% حسومات على أسعار أطباق المحار ضمن قائمة الطعام

زجاجتين من شراب العنب الوردي الفاخر بسعر زجاجة واحدة

أيام الجمعة– الأطباق البحرية ’إيفنينج سي فود برانش‘

يتيح هذا العرض للضيوف والمجموعات والأزواج فرصة تذوق تشكيلة مميزة من المقبلات والأطباق المشتركة، وغيرها من الأطباق الرئيسية الشهية المصممة حسب الطلب لإرضاء كافة الأذواق، بالإضافة إلى الأطايب والحلويات اللذيذة التي يتم تقديمها بأطباق كبيرة على المائدة مباشرة.وخلال فترة المساء، سيتاح لضيوف مطعم ’ريفيرا سيفود جريل‘ تذوّق بمجموعة واسعة من المشروبات، التي تشمل شراب العنب، والكوكتيلات، وذلك وسط أجواء مفعمةٍ بالترفيه والمتعة والتسلية.



الأسعار: 250 درهم إماراتي للشخص الواحد متضمنة المشروبات الغازية، و395 درهم إماراتي متضمنة مشروبات المطعم، و550 درهم إماراتي متضمنة باقة المشروبات الفوّارة.

عروض ترفيهية مباشرة

تتوفر أماكن للجلوس في الصالة الداخلية أو على التراس الخارجي المغطى