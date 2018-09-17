شيراتون دبي مول الإمارات وألوفت سيتي سنتر ديرة يحتفلان باليوم الوطني السعودي

يحتفل فندق ألوفت سيتي سنتر ديرة باليوم الوطني السعودي عن طريق إتاحة ترقية الغرفة الفندقية لضيوفه من المواطنين السعوديين عند الحجز مباشرة عبر الفندق.

كما يقدم الفندق لضيوفه تذاكر من مركز الترفيه “ماجيك بلانيت” مسبقة الشحن بقيمة 50 درهم إماراتي لاستخدامها في ركن الألعاب في الفندق.

التاريخ: من 20 إلى 23 سبتمبر 2018

المكان: ألوفت سيتي سنتر ديرة

احتفل معنا بالكبسة السعودية

يقدم مطعم ذا كانتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عرضًا خاصًا لأطباق الكبسة اللذيذة مقابل 40 درهمًا إماراتيًا.

التاريخ: 20، و21، و23 سبتمبر 2018

المكان: ألوفت سيتي سنتر ديرة، مطعم ذا كانتين

للحجوزات، يرجى الاتصال على الرقم +971 42103335 أو التواصل عبر البريد الالكتروني bookme.accd@alofthotels.com

أو إرسال رسالة على الانستغرام @aloftdubai مع إدراج KSADAY لتفعيل العرض

شيراتون دبي مول الإمارات

ارتقِ بتجربتك لمستوى أعلى في شيراتون دبي مول الإمارات في اليوم الوطني السعودي مع خدمة ترقية الغرفة الفندقية للفئة التالية.

سيحصل الزوار السعوديون على تذاكر دخول إلى كل من “سكي دبي” و”ماجيك بلانيت” وذلك عند الحجز مباشرة عن طريق الفندق.

التاريخ: 20 – 23 سبتمبر

المكان: شيراتون دبي مول الإمارات

للحجز، يرجى الاتصال على الرقم +97143772000 أو التواصل عبر البريد الالكتروني 03889@sheraton.com

أو إرسال رسالة عبر تطبيق انستغرام @sheratonMOE وإدراج KSADAY لتفعيل العرض