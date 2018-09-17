فندق ونادي ضباط القوات المسلحة يطلق أكاديمية لكرة القدم

يطلق فندق ونادي ضباط القوات المسلحة “أكاديمية نادي الضباط لكرة القدم” يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 في الساعة الـ 6 مساءً، بفندق نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

وتقدم أكاديمية نادي الضباط لكرة القدم برنامجًا تدريبيًا فريدًا تم تصميمه لتطوير أهم مهارات اللاعبين مثل السرعة وخفة الحركة المراوغة، كما يشمل البرنامج التدريبي، تمارين مختلفة في ما يخص اللياقة البدنية والمرونة والتكوين، وكل ما من شأنه تعزيز مستوى مهارة اللاعب.

ويتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف مدربين دوليين من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا ورومانيا والمغرب والبرازيل وإسبانيا.

وجهزت إدارة الأكاديمية ملاعب التدريبات على أعلى طراز، حيث يحظى للاعبين بفرصة التدريب على ملعب العشب الطبيعي وفق مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والمعايير الوطنية بالإضافة إلى الملعب الصناعي الداخلي الذي صمم أيضا وفق مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقالت تينا بافالوفا مديرة إدارة الترفيه بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة، أن جميع الإدارات والمدربين في أكاديمية نادي الضباط متحمسون لإطلاق وتدشين مشوار أكاديمية كرة القدم، وفق برامج صممت لتطوير المهارات على أعلى مستوى تقني.

وحددت إدارة الأكاديمية رسوم البرنامج بـ 700 درهم في الشهر، إضافة إلى رسوم تسجيل 300 درهم. وتشمل رسوم التسجيل مجموعة كاملة من الزي الرسمي وحقيبة التدريب وزجاجة مياه تحمل علامة تجارية.

وتقرر إجراء التدريبات أيام الخميس والسبت من الساعة 6 إلى 9 مساء