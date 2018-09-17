مطعم فلوكا أبوظبي يقدم عروض المأكولات البحرية

مع اعتدال حرارة الطقس، يعود مطعم فلوكا أبوظبي الذي يقع ضمن بروميناد القرم الشرقي في أبوظبي، والمتخصص بالمأكولات البحرية إلى تقديم عروضه الجذابة التي تشمل خيارات من الأطباق اللبنانية والمتوسطية ، والتي تتضمن مختلف أصناف المأكولات البحرية.

هذا ويعتبر بروميناد القرم الشرقي أحد أهم وأجمل المعالم الطبيعية في أبوظبي حيث يقصده عشاق رحلات القوارب البحرية والتجديف في قوارب الكاياك، ويعتبر مطعم فلوكا ذو الطابع اللبناني الشرق أوسطي إضافة غنية لهذه الوجهة السياحية الشهيرة ، ويقدم فلوكا أبوظبي مزيجاً مميزاً يجمع بين المأكولات البحرية الطازجة والإطلالة الرائعة على البحر وأشجار القرم، ويعرف عن المطعم عرضه للصيد اليومي الطازج على الجليد بطريقة فنية ،ويقدم مطهواً على ملح صخري مع إمكانية التخصيص حسب الطلب، ويقدم المطعم خيارات سمك السلمون و سمك التارتارالأبيض، ويمكن للضيوف الاختيارمن بين مجموعة متنوعة من النكهات والتوابل، ويرحب المطعم بالعائلات والأصدقاء للجلوس والاسترخاء والاستمتاع بأجواء آسرة في أبوظبي.