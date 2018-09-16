فعاليات وعروض متنوعة يطلقها فندق هيلتون جي بي آر

بيور سكاي لاونج.. برانش الجمعة مع مشهد غروب الشمس

يقدّم ’بيور سكاي لاونج‘ برانش يوم الجمعة لمدة ثلاث ساعات ونصف، يتيح فيها للزوار فرصة متابعة غروب الشمس والاستمتاع بالإطلالة المذهلة على دبي، مع قائمة طعامٍ من 15 طبقًا آسيويًا تحلو مشاركتها مع الأصحاب والأحبة. ولتكتمل التجربة، يتيح ’بيور سكاي لاونج‘ لضيوفه فرصة تذوق ما يطيب لهم من مشروبات المطعم المختارة وقضاء أجمل الأوقات.

أوقات العمل: من الساعة 6 مساءً حتى 9:30 مساءً.

السعر: ابتداء من 245 وحتى 425 درهمًا إماراتيًا

ماكجيتيكان يطلق عروضه المميزة لشهر سبتمبر 2018

يدعو ’ماكجيتيكان جي بي آر‘ رواده كل يوم أربعاء للمشاركة بمسابقة الأحجية الأسبوعية واختبار معلوماتهم ضمن أمسية ترفيهية رائعة تشتمل على العديد من الجوائز القيّمة للرابحين. ويتيح العرض للضيوف في هذا الموسم فرصة الانضمام لأحد الفرق المتنافسة لحل الأحجية، حيث سيحصد كل فريق مجموعة من النقاط ويحظى بمجموعة من الجوائز أسبوعيًا. كما سينال الفريق الحاصل على أكبر مجموع نقاط مع نهاية ثلاثة أشهر إقامة لشخصين في فندق ’هيلتون دبي جميرا‘ لمدة ليلة واحدة متضمنةً الفطور.

التاريخ: كل أربعاء

التوقيت: من الساعة 8 مساءً وحتى 10 مساءً

العرض: أحجية مع جوائز قيمة مقدمة من ’ماكجيتيكان‘

المكان: ’ماكجيتيكان جي بي آر‘، ’هيلتون دبي جميرا‘.

كما يتيح المطعم لعشاق الرياضة فرصة متابعة البث الحي لأشهر المباريات العالمية عبر عشر شاشات منتشرة في رحابه، إلى جانب قائمة مأكولات متميزة تضم أشهى الأطباق الإيرلندية الأصيلة وأصناف البرجر والحلويات المتنوعة

ساعات العمل: من الأحد إلى الخميس بدءًا من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الساعة 3 بعد منتصف الليل، ويومي الجمعة والسبت ابتداءً من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 بعد منتصف الليل.

ويف بريكر يطلق فعالية مميزة لشهر سبتمبر 2018

يقدم “ويف بريكر” لعشاق البرجر عرضًا استثنائيًا يتضمن تذوق أطايب النكهات الشهية ليومٍ كامل؛ حيث سيقدم المطعم كل يوم سبت بدءًا من الساعة 12 ظهرًا ثلاثة أصنافٍ جديدةٍ من البرجر بأسعارٍ مميزةٍ تبدأ من 89 درهمًا إماراتيًا فقط.

وتشمل الخيارات الجديدة ’تشاركول سموكي برجر‘ وهو عبارة عن شريحة لحم بقري وأضلاع لحم البقر المسحب والمدخن إلى جانب حلقات البصل المقلية وشرائح مقرمشة من اللحم المقدد مع جبنة شيدر وسلطة شهية محشوة ضمن كعكة مدورة سوداء مقابل 99 درهمًا إماراتيًا.

في حين يضم طبق ’كوريان فايتينج تشيكن برجر‘ شرائح مقلية من صدر الدجاج الكوري، مع الملفوف الأحمر وسلطة الفجل، إلى جانب البيض المقلي ومخلل الطماطم والخيار داخل كعكة مدورة بالسمسم (مقابل 89 درهمًا إماراتيًا). ويـتألف الصنف الثالث ’براون نافو برجر‘ من شريحة من الروبيان وسرطان البحر، مع صلصة الأفوكادو ورقائق الخضار العضوية، والسبانخ اليانعة، إضافةً إلى لحم العجل المقدّد محشوة جميعها داخل كعكة بريوش مقابل 99 درهمًا إماراتيًا

الموقع: فندق ’هيلتون دبي جميرا‘

أوقات العمل: من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً

مطعم بيتشه يستمر بتقديم برانش باستا إي باستا الإيطالي اللذيذ

يرحب مطعم ’ بيتشه‘ بالزوار يوم الجمعة من كل أسبوع، ليصحب عشاق المطبخ الإيطالي في رحلة بين النكهات الأصيلة، من الباستا والبيتزا التي يتم تقديمها مباشرة على الطاولات إلى البوفيه المفتوح من المقبلات الباردة والحلويات.

وذلك اعتبارًا من الساعة 12:30 ظهرًا، وسط عالمٍ من النكهات الإيطالية الشهية مع لمسةٍ عصرية ينسون معها حر الصيف وعناءه. ويتيح للعائلات والأصدقاء قضاء أمتع الأوقات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عروضٍ مجزية تبدأ من 145 درهمًا فقط.

العرض: برانش باستا إي باستا

التاريخ: كل يوم جمعة

التوقيت: اعتبارًا من الساعة 12:30 ظهرًا ولغاية الساعة 4 عصرًا

الأسعار

145 درهمًا إماراتيًا لباقة المأكولات، 190 درهمًا إماراتيًا لباقة المأكولات مع المشروبات الغازية

270 درهمًا إماراتيًا متضمنة مشروبات المطعم