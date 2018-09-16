موندي فارما تضيف بعض منتجات البيتادينTM الدوائية للأطفال إلى قائمتها من مجموعة الرعاية الصحية

تؤكد شركة موندي فارما، الشركة الرائدة في الصناعات الدوائية، على التزامها بتوفير الحلول لمجموعة من أكثر المسائل الصحية الشائعة والتي تؤثر على الأطفال الصغار، وذلك من خلال إضافة منتجات البيتادينTM المخصصة للأطفال من مختبرات Yslab إلى قائمتها الواسعة من الأدوية الطبية.

وتشمل قائمة منتجات الرعاية الصحية للأطفال التي تقدمها شركة موندي فارما من مختبرات Yslab، بخاخ أنفي متساوي التوتر، سعة 100 مل للاستخدام اليومي لنظافة الأغشية المخاطية في الأنف، وبخاخ أنفي مفرط التوتر سعة 50 مل لتخفيف احتقان الأنف أثناء نزلات البرد. وبخاخ أذن سعة 100 مل لتنظيف الأذن وصحتها ومنع تراكم الإفرازات الشمعية.

وتتوفر منتجات البيتادين الثلاثة من مختبرات Yslab تبعًا لاتفاقية الترخيص الشاملة مع موندي فارما، والتي تغطي الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

وكانت مختبرات Yslab قد أطلقت البخاخين الأنفيين “مفرط التوتر” و”متساوي التوتر” لتخفيف حالات احتقان الأنف لدى الأطفال الصغار والذين تتراوح أعمارهم من شهر واحد إلى 6 سنوات. أما البخاخ الأذني متساوي التوتر، فيعمل على تحسين نظافة الأذن لدى الأطفال من عمر ستة أشهر وحتى 10 سنوات.

وعادة ما يكون الأطفال الصغار عرضة لنوبات الانفلونزا ونزلات البرد، حيث من الممكن أن يتعرض بعض الأطفال للمرض لـ 8 – 10 مرات في السنة قبل أن يصل عمرهم إلى عامين1.

ومع بداية أشهر الصيف الحارة، يمكن أن يعاني الأطفال الصغار من أعراض مماثلة لحالات الأنفلونزا نتيجة قضاء بعض الوقت في المباني المكيفة أو بسبب تواجدهم ضمن أعداد كبيرة من الأشخاص أثناء السفر.

ويمكن أن يساهم التنظيف الروتيني اليومي للأنف في منع جفاف الأنف وإزالة أعراض نزلات البرد والالتهابات الأخرى التي يمكن أن تسبب عدم الراحة للطفل.

وكانت مختبرات Yslab قد أطلقت مجموعة منتجات البيتادين الجديدة للأطفال بحيث تكون مناسبة للأطفال، كما تسمح للآباء الاهتمام بصحة الأنف والأذن ونظافتها لدى أبنائهم بكل يسر وسهولة.

ويساهم استخدام المحاليل الملحية متساوية التوتر ومفرطة التوتر في تخفيف احتقان الأنف عند الرضع والأطفال، ويقدم الدعم العلاجي الآمن واللازم للآباء.

وبفضل الاعتماد على الخبراء في مجال التكنولوجيا الحيوية البحرية لتوفير هذه المنتجات الجديدة، فإنها تمثل إضافة هامة إلى مجموعة موندي فارما من أدوية الأطفال الفعالة التي تحافظ على صحة الأطفال وسلامتهم.

وتساهم هذه المجموعة من المنتجات في تقليل الحاجة لقائمة من الأدوية الأخرى والتي تشمل مضادات الهيستامين والمضادات الحيوية والكورتيكوسترويدات أثناء علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي2.

وفي تصريح له، قال الدكتور أشرف علام، نائب الرئيس في شركة موندي فارما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “لا شك أن إضافة مجموعة منتجات البيتادين الدوائية للأطفال الصغار والتي تصنعها مختبرات Yslab، ستشكل إضافة هامة من أجل الحفاظ على صحة الصغار في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا”.

وأضاف: “مع نمو الأطفال، فإن جهازهم المناعي يكون قيد التطور، ويعني ذلك أنهم سيكونون عرضة للأمراض. وقد أثبتت هذه المنتجات الجديدة فعاليتها في المساعدة على التخفيف من أكثر مشاكل الأنف والأذن شيوعًا والتي تؤثر على الأطفال الصغار والرضع”.

واختتم قائلًا: “نحن سعداء لحصولنا على فرصة للاستفادة من الشراكة المتينة مع مختبرات Yslab التي تعرف بامتلاكها خبرات هائلة وإجراءها للأبحاث في مجال التكنولوجيا الحيوية البحرية، وأن نتمكن من توفير المجموعة الكبيرة من الأدوية التي توفرها Yslab لعلاج المرضى”.