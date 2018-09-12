قطاع الضيافة في السعودية يعتبر الخبرات الوطنية ركيزة أساسية

تشهد فنادق المملكة العربية السعودية تعيين العديد من خبراء الضيافة والسياحة السعوديين ضمن مناصب إدارية عالية، ومؤخراً أعلنت إدارة فندق أسكوت رافال العليا الرياض عن انضمام اثنين من خبراء الضيافة والفنادق السعوديين إلى طاقمها الإداري، وتأتي التعيينات الجديدة إيماناً من المجموعة بأهمية الخبرات الوطنية، وفي إطار جهود مجموعة أسكوت الحثيثة في دعم توظيف المواطنين السعوديين ضمن فنادقها في المملكة العربية السعودية، واحتفالاً باقتراب حلول يوم العيد الوطني السعودي في 23 سبتمبر 2018.

هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري بيوم عيدها الوطني السادس والثمانين ، وتستعد مجموعة أسكوت للاحتفال بهذا العيد انطلاقاً من التزامها في تدريب وتعيين المواطنين السعوديين ضمن كافة أقسام فنادقها في المملكة العربية السعودية، وخاصة مع بروز الحاجة إلى تسليط الضوء على أهمية دعم “السعودة” ورفد القطاع الخاص بخبرات المواطنين السعوديين، وهذا ما تتّبعه أسكوت من خلال برامج تدريب فئة الشباب السعوديين وتطوير خبراتهم لتوافق متطلبات سوق العمل ضمن قطاع الضيافة والفنادق.

وقد تم تعيين إبراهيم توفيق بمنصب مساعد مدير تنفيذي للإشراف على خدمات الضيوف والأمن والموارد البشرية ، إلى جانب تقديم المساعدة المطلوبة لمديرعام الفندق في تسيير العمليات اليومية ، ولدى إبراهيم خبرة تزيد عن 16 عاماً في قطاع الضيافة ، حيث قضى معظمها بالعمل في فنادق الخمسة نجوم في المملكة العربية السعودية، وقد انضم إبراهيم إلى أسكوت من فندق “لو ميريديان” المدينة المنورة حيث عمل كمساعد مدير تنفيذي، وقبل ذلك شغل إبراهيم توفيق العديد من المناصب بما فيها : مدير مناوب ومدير المكاتب الأمامية ، ومدير قسم العناية بالغرف والأجنحة ومدير قسم رضى النزلاء ، ويحمل إبراهيم توفيق شهادة بكالوريوس بإدارة الأعمال (اختصاص تسويق) من جامعة الملك عبد العزيز في جدة ، إلى جانب تحصيله لدبلوم عالي في مجال الضيافة من جامعة كورنيل “الولايات المتحدة الأمريكية”.

وكما تم تعيين عبد الرحمن المنصور بمنصب مساعد مدير إدارة المبيعات، وقد عمل المنصور في قطاع الضيافة لمدة ست سنوات، سعى خلالها إلى إبراز ما يميّز سوق الضيافة المحلية وتأثيرالتراث والثقافة السعودية الأصيلة عليها، ولدى المنصور خبرة ومعرفة واسعة في تسيير عمليات الفنادق المحلية والعالمية ، وذلك ضمن أقسام المبيعات والتسويق والإيرادات والعلاقات العامة ، وهو حالياً يتمّ درجة الماجستير بالمراسلة من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة ،ومنذ عام 2011 أنهى عبد الرحمن العديد من الدورات التدريبية ضمن اختصاصات المبيعات والعلاقات العامة والتسويق.

وتعليقاً على التعيينات الجديدة، قال فنسنت ميكوليس،المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى أسكوت: ” يسعدنا الترحيب بانضمام خبرات سعودية فندقية ممتازة في فندق أسكوت رافال العليا الرياض، ونحن على ثقة بأن المديرَين الجديدين يحملان معهما مهارات استثنائية سوف تساهم في تحقيق مستوى عالي من الخدمة الفندقية ورضى العملاء”.

الجدير ذكره بأن أسكوت للفنادق تتبع بملكيتها بالكامل لشركة “كابيتال لاند المحدودة” ،وهي إحدى أكبر الشركات المالكة والمشغلة للشقق الفندقية في العالم، وتمتلك 12 فندقاً في المملكة العربية السعودية تضم 1624 وحدة فندقية ، خمسة منها تستقبل الضيوف وستة فنادق قيد التشغيل، وتفتتح أسكوت قريباً خلال الربع الأخير من العا م الجاري فندق سبيكتروم مكة ، وفندق اسكوت كورنيش الخبر في مطلع عام 2019 ، وتضع أسكوت ضمن أهم أولوياتها الاستمرار في التوسع في أنحاء المملكة العربية السعودية التي تشكل أكبر سوق لأسكوت في الشرق الأوسط ،وذلك نحو تحقيق هدفها في الوصول إلى تشغيل 2500 وحدة فندقية خلال عام 2020.