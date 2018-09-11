مطعم “وورلد كت ستيك هاوس” في حبتور بالاس يطلق آخر عروض الصيف

أطلق مطعم “وورلد كت ستيك هاوس” الواقع في فندق حبتور بالاس والذي أُعيد تسميته أخيرًا، قائمة طعام تضم العديد من الأطباق المميزة ضمن آخر عروض الصيف الحصرية التي تستمر لغاية الـ 31 من أكتوبر 2018، آخذًا ضيوفه في رحلة مذاقية مع وجبة شهية مؤلفة من 3 أطباق شاملة المشروبات بـ 299 درهمًا.

سيستهل الضيوف عشاءهم مع طبق “أموز- بوش” المختار من الشيف والمكوّن من الفطائر المحشية بفطر الكمأة، يليها طبق مقبلات شهي من الأخطبوط المشوي بتتبيلة الفلفل الأسود مع بيوريه الطرخون وسلطة البصل، متبوعًا بشراب ذي نكهة محايدة لإزالة النكهة من اللسان تحضيرًا لتناول الطبق الرئيس والمكون من شريحة ريب آي أوماها بوزن 300غ إلى جانب ماكاروني الجبن وفطر الترافل، ليحين وقت التحلية مع طبق بافلوفا التوت المورينغ الهش والباشن فروت.

ويوفر المطعم 17 صنفًا من شرائح اللحم المتنوعة المستوردة من أستراليا وأمريكا، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من الأطباق البحرية. وتتضمن باقة الأطباق المفضلة لدى الكثيرين فطائر الترافل الأسود، وطبق ريب آي أوماها، وتارتار تونة الزعنفة الصفراء. كما يشتهر المطعم بطبق شريحة لحم واغيو بالإضافة إلى مجموعة من أفخر اللحوم ذات الجودة العالية إلى جانب تشكيلة من الحلويات اللذيذة مثل: كيك ألاسكا.

كما يدعو حبتور بلاس ضيوفه للاستمتاع بعرض “ثلاثاء توماهوك” والذي يتضمن تقديم شريحة لحم “توماهوك” الفاخرة بـ 850 درهمًا إماراتيًا لشخصين شاملة المشروبات وتشكيلة من المقبلات والخيارات الجانبية بالإضافة إلى الحلوى.

أما يوم الخميس فهو وقت مثالي للاسترخاء على وقع كلاسيكيات الموتاون وعروض أغنيات السول، فيما تقدم يوم الجمعة عروض موسيقى الجاز الرائعة وسط أجواء تأخذ الضيوف إلى نيويورك بينما يستمتعون بتذوق المأكولات المبتكرة والمشروبات المتنوعة.

يذكر أن المطعم حاز جائزة أفضل مطعم ستيك هاوس في دبي لعام 2017 و2018 بحسب تقييم مجلة “تايم آوت”، وأفضل مطعم ستيك هاوس لعام 2017 حسب تقييم “بي بي سي غود فود”، ومجلة “فاكت”.

ويفتح المطعم الواقع في الطابق الأول لفندق حبتور بالاس، إي إكس آر هوتيلز أند ريزورتس، أبوابه طوال الأسبوع من الساعة الـ 6:30 مساءً حتى الساعة الـ 12 منتصف الليل.