شيراتون دبي مول الإمارات ينظم فعالية ترفيهية هادفة

ينظم فندق شيراتون دبي مول الإمارات فعالية مجتمعية تهدف لجمع تبرعات تعود لصالح مؤسسة الجليلة الخيرية، إحدى مبادرات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وذلك يوم الجمعة 14 سبتمبر.

ويتعيّن على المشاركين في المسابقة حل سلسلة من الألغاز التي توصلهم لأماكن معينة ضمن مرافق الفندق ومول الإمارات. ومن ثم التقاط صورة مع إجابتهم ونشرها على صفحة الانستغرام الخاصة بهم، وسيفوز اللاعبون الذين تمكنوا من حل كل الألغاز في أقصر وقت بإقامة لخمس ليال في منتجع فاخر في اسكتلندا.

وسيحصل كل مشارك على ثياب خاصة مع المستلزمات الأساسية للعبة التي يتبعها تقديم وجبة غداء ليتمتع بها المشاركون بعد عناء البحث عن الألغاز، من ثم سيجري سحب على جوائز تتنوع ما بين إقامة فندقية وقسائم سبا ومطاعم.

وبعد النجاح الذي حققته مسابقة تحدي شيراتون على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أطلقتها كجزء من حملة “الطريق إلى الوعي” العام الماضي، يدعم الفندق اليوم المبادرات الخيرية عن طريق تقديم كافة العائدات لصالح مؤسسة الجليلة بالتعاون مع مشروع “فرح” الذي يهدف لتقديم الدعم المالي لعلاج الأطفال في الإمارات العربية المتحدة.

ويشكل هذا الحدث الذي يناسب جميع أفراد المجمتع من كل الأعمال الطريقة الأمثل لتمضية العطلة مع العائلة والأصدقاء وتحقيق هدف نبيل في نفس الوقت.

للمشاركة في الفعالية، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني gay.mendoza@sheraton.com والتسجيل مسبقًا أو الوصول الساعة 10 صباحًا إلى مول الإمارات من أجل التوجه لمكان التسجيل.