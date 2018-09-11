“ديكيز باربيكيو بيت” يعلن عن افتتاح أول منافذه في المنطقة

أعلن ’ديكيز باربيكيو بيت‘، المطعم الأمريكي الشهير الذي تملكه عائلة ’ديكي‘ التي يحمل اسمها والمعروف بتقديم اللحوم المشوية الشهية والأطباق المعدة على الطريقة المنزلية في ولاية تكساس، عن افتتاح أول منافذه الدولية خارج الولايات المتحدة، حيث سيفتتح المطعم فرعاً له في ياس مول بأبوظبي خلال أكتوبر 2018.

وفي سياق حديثه عن حاجة السوق إلى المزيد من خيارات المشاوي الأمريكية، أشار يوسف الحبال، الرئيسي التنفيذي لشركة ’سيرينيتي للضيافة‘ الرائدة في قطاع الضيافة، إلى أن هذا النوع من المطاعم بالذات هو ما يبحث عنه العملاء في الإمارات.

وقال معلقاً: “عدّلنا قائمتنا قليلاً بحيث تنسجم مع متطلبات السوق المحلية، مع الحفاظ على روح وهوية ولاية تكساس الأصلية التي لطالما تميّزت بها على مدى 77 عاماً، ولطالما قدمناها في منافذنا الأمريكية التي يقارب عددها 600 منفذ. ونحن فخورون للغاية بتقديم شريحة صدر البقر المدخنة على نار هادئة، وأضلاع البقر، وسجق البقر، والديك الرومي والدجاج المدخن، إلى جانب باقة واسعة من الأطباق الجانبية المطهية بأسلوب منزلي بدءاً من الفاصولياء المشوية والماك والجبنة، وصولاً إلى السبانخ ذات القوام الكريمي والبطاطس المقلية على شكل وافل. وبعبارة أخرى، سنقدّم النكهة الأمريكية الأصلية في قلب الإمارات العربية المتحدة”.

ويتميّز الشواء الأمريكي عن غيره من أساليب الشواء- المختلفة باختلاف الثقافات حول العالم- بتركيزه على الطهو الهادئ للحم في مدخنات مصممة خصيصاً لذلك ومصنوعة من نوع خاص من خشب الجوز الذي يسمح للحم بأن يكتسب مزيداً من الطراوة بالتدريج مع تشبعه بالنكهة اللذيذة الناتجة عن عملية التدخين.

من جانبه، قال رولاند ديكي جونيور، الرئيس التنفيذي لـ’ديكيز باربيكيو بيت‘، بأن العائلة طورت منهجية تدخين اللحم وارتقت بها إلى آفاق جديدة على مدى عقود طويلة من الخبرة. وعلّق بالقول: “تواصل علامتنا تقديم أطايب الشواء الأصيلة التي اعتادها العملاء والتي توارثتها الأجيال وفق مفهوم الضيافة العريقة من جنوب أمريكا”.

ويتيح المنفذ الجديد في ياس مول للذواقة الاستمتاع بتجربة طعام لا تختلف عن نظيرتها في منافذ العلامة الأمريكية، ويتألق بتصميمٍ داخلي مميز مع لمساتٍ ريفية واضحة تعبق بأجواء مدينة تكساس القديمة، بدءاً من الديكورات الخشبية الجذابة والتفاصيل المعدنية والجلدية المعتّقة، إلى جانب الأعمال الفنية الاستثنائية التي توفر أجواءً ممتعة للعائلات.

وأكّد رولاند ديكي دونيور بأن دخول السوق الإماراتية يمثل خطوة هامة للعلامة، وأردف قائلاً: “ثمة الكثير من القواسم المشتركة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة من حيث تقدير شعبيهما للتواصل الاجتماعي وتشارك الطعام الشهي في أجواء تلم شمل جميع. وقد عمل فريق ’سيرينيتي للضيافة‘ على ضمان نقل هذه الروح التي تمتاز بها ’ديكيز‘ بكل أمانة عبر المحيط”.

ويتيح تصميم المطبخ المفتوح لزوار المطعم إمكانية متابعة الطهاة المهرة أثناء إعدادهم للطعام وفق أسلوبٍ يضمن تقديم المذاق الأصيل المستوحى من مدينة تكساس.

وخلص يوسف إلى القول: “نطهو طعامنا على نار هادئة لنضمن تقديم خيارات طازجة وشهية يوماً بعد يوم، وهنا بالذات يكمن سر تميّزنا”.

وبإمكان العائلات الاستمتاع بأشهى الوجبات في أجواء مريحة للغاية مع خدمات سريعة وباقة واسعة من الخيارات القادمة من تكساس؛ حيث يعتزم ’ديكيز باربيكيو بيت‘ أن يكون الوجهة الجديدة التي يحلو للجميع في الإمارات العربية المتحدة زيارتها والاستمتاع بتجربة تناول طعامٍ سريعة ومريحة.