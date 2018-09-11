مرسى ياس مارينا أبوظبي يعيّن بيلي كانيلاس في منصب المدير العام

أعلنت إدارة مرسى ’ياس مارينا‘، وجهة الضيافة والترفيه واللياقة في أبوظبي، عن تعيين بيلي كانيلاس فيرس في منصب المدير العام الجديد، ويأتي انضمام كانيلاس إلى فريق مرسى ’ياس مارينا‘ تزامناً مع عام حافل بالفعاليات والعروض وخطط تطوير جديدة تشمل المطاعم ووجهات تقديم المأكولات ضمن المرسى.

وتعود خلفية كانيلاس المهنية والاستثنائية إلى سجله الحافل في مجال إدارة الأعمال، إلى جانب كونه بحاراً محترفاً في الفريق الأولمبي الإسباني، وقد كان لطموحاته المهنية في ريادة الأعمال وشغفه الرياضي دوراً كبيراً باستهلاله لمسيرة ناجحة ضمن مجال إدارة الأعمال منذ عام 2005، ليدير أكبر منصة إلكترونية حول العالم لحجز المراسي وتأجير السفن.

وخلال مسيرته المهنية كمدير عام، أشرف كانيلاس على عرض عالمي ضخم لليخوت الفاخرة ، وشغل مناصب مرموقة في المراسي الدولية وساهم بالعديد من التطورات في مجال البيع بالتجزئة، إلى جانب العديد من الإنجازات، ويشتمل نهج قيادته على تطبيق تقنيات البيع والتسويق وتنفيذ خطة استراتيجية مستقبلية للنهوض بالعلامة التجارية وتعزيز مكانتها في القطاع.

وفي معرض تعليقه، قال كانيلاس :”يسرني الانضمام إلى فريق إدارة مرسى “ياس مارينا” في أبوظبي والعمل مع هذا الفريق الشغوف المفعم بالطاقة، وقد كشفت الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تندرج ضمن أسرع 10 وجهات سياحية نمواً، وتؤكد دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ارتفاع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2018، وتعكس زيادة الأرقام هذه مكانة أبوظبي السياحية وقدرتها على استقطاب السياح من خلال معالمها السياحية والفنية ومعارضها الثقافية ومهرجاناتها وفعالياتها، وبالتزامن مع اقتراب موعد الموسم الحافل بالفعاليات والنشاطات المخطط لها، أؤكد التزامي بتقديم مستوى خدمي رفيع يضاهي معايير الضيافة العالمية الفاخرة، وسأعمل على توفير تجربة لا تنسى لجميع أعضائنا وزوارنا”.

وبالاستفادة من خبرة كانيلاس المهنية الحافلة، يفخر مرسى ’ياس مارينا‘ بالتعاون الوثيق مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بهدف تعزيز مكانة عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مثالية تشتهر باحتضان أبرز فعاليات ومسابقات اليخوت والقوارب الفاخرة، كما يقدم مرسى ’ياس مارينا‘ مزايا فريدة لزواره مثل الممرات المائية الساحرة، والمرافق المجهزة بأحدث المعدات العالمية، وإمكانية حجز المراسي لقاء رسوم مدروسة، فضلاً عن باقات خاصة لحجوزات الإرساء، وخدمات التزويد بالوقود مقابل تكلفة منخفضة، وكل ذلك بهدف زيادة نسبة مبيعات خدمات الإرساء وتعزيز النمو في السوق.

وبالتزامن مع عروض المطاعم والمقاهي العالمية في ’ياس مارينا‘ ستشكل خبرة كانيلاس في مجال إدارة منافذ الأطعمة والمشروبات أهمية كبيرة، حيث يخطط المرسى لتوسيع محفظة وجهات الطعام الخاصة بالعلامة، كما ساهم سجله العالمي الحافل واهتمامه بالثقافات الأخرى في جعله قائداً مميزاً من المتوقع أن يرتقي بمرسى ’ياس مارينا‘ النابض بالحياة إلى مكانة أرقى تستقطب المجتمعات المحلية والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وتدعم سياحة اليخوت في جميع أنحاء العالم.