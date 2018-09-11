فندق لابيتا يقدم عروض سبتمبر لقضاء أمتع الأوقات في مسابح لابيتا ونهر لازي

يطلق فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس التابع لمجموعة أوتوجراف كولكشن، عروضًا مميزة طيلة شهر سبتمبر للمقيمين في دبي وزوارها ليمنحهم فرصة الاستمتاع بالمرافق الملحقة بالفندق من أحواض السباحة المجهزة بأحدث الأنظمة لضبط حرارة المياه، وينقلهم إلى عالم جزر المحيط الهادي، وسط أجواء مليئة بالتشويق، فضلًا عن المناظر الرائعة للمساحات الخضراء الممتدة على جوانب المسابح الصافية الخلابة.

وتتضمن عروض سبتمبر في فندق لابيتا، خصومات تصل إلى 50% على رسوم الدخول إلى أحواض السباحة ونهر لازي، أحد أهم المرافق الترفيهية التي يتميز بها الفندق، ويستمر العرض طيلة شهر سبتمبر مما يتيح الفرصة لعشاق السباحة لممارسة هوايتهم والاستمتاع بجمال المكان الذي يجمع بين التصميم البولنيزي وأجواء جزر المحيط الهادي بأشجارها المورقة، وقضاء وقت ممتع برفقة العائلة والأصدقاء.

ويقدم فندق لابيتا قائمة من الأسعار المخفضة في شهر سبتمبر من الساعة 09:00 صباحًا حتى 06:00 مساءً للكبار والأطفال على حد سواء، إذ تصل رسوم الدخول للكبار إلى أحواض السباحة 50 درهمًا إماراتيًا في أيام الأسبوع، بينما 75 درهمًا إماراتيًا في عطلة نهاية الأسبوع. ورسم الدخول للصغار 37.5 درهم إماراتي في أيام الأسبوع، و50 درهمًا إماراتيًا بعطلة نهاية الأسبوع.