وجبات ونكهات شرقية جديدة لأول مرة في العاصمة أبوظبي تقدمها سلسلة مطاعم مشواري

أعلنت سلسلة مطاعم مشواري، إحدى أبرز وجهات تناول الطعام الشرقي السريع في أبوظبي عن توفير تجربة مميزة لسكان وضيوف العاصمة مع قائمة الطعام الجديدة ووجبات مبتكرة، بالإضافة إلى نكهات تم تصميمها خصيصاً مستوحاة من أعرق المطابخ في الشرق الأوسط والعالم العربي.

تستعرض قائمة الطعام الجديدة والتي ستكون متوفرة ابتداءً من شهر سبتمبر، 11 وجبة جديدة تجسد وصفاتها أشهى المطابخ في المنطقة بأسلوب الطهي المميز لمطابخ مشواري، وسيكون لها وقع خاص في قلوب الضيوف لما تحتوي عليه من نكهات جديدة ولذيذة. إذ تركز قائمة الطعام على المأكولات التقليدية باستخدام مكونات طازجة وعالية الجودة.

ومن بين الأطباق الجديدة، طبق شاورما كباب الخشخاش، والذي يقدم مع الخبز العربي وسلطة البيواز وصلصلة الطحينة الحارة. بالإضافة إلى ساندويتش دجاج شاورما “أديكت” وشاورما اللحم “بروتين جانكي” الأولى من نوعها في أبوظبي، وهي شاورما مميزة جديدة بالكامل. وتضم القائمة الجدية تشكيلة واسعة من الساندويتش تتضمن كبدة الدجاج وجبنة الحلوم الشرقي، وشطائر الفول وطبق العرايس بالكفتة بالإضافة الى شاورما مشواري الشهيرة. وستكون جميع هذه الوجبات متوفرة للتوصيل وتبدء أسعارها من 7 وحتى 28 درهم إماراتي.

وبمناسبة قائمة الطعام الجديدة، قال يوسف الحبال، الرئيس التنفيذي لشركة سيرينيتي للضيافة التي تشرف على إدارة وتشغيل سلسلة مطاعم مشواري: “تستكمل قائمة الطعام الجديدة ما نتميز بتقديمه من المأكولات سريعة التحضير والتي تعكس أسلوب الطهي العربي والشرقي، ولاقت إعجاب سكان العاصمة كونها تناسب مختلف الأذواق. وبنفس الوقت تشكل استجابة لمحبي هذا النوع من الوجبات الخفيفة التي تقدمها مشواري”.

وأضاف: “إن أبرز ما يميز هذه القائمة ليس فقط الاستخدام المبتكر للمكونات الطازجة عالية الجودة، ولكن أيضًا التزامنا بتلبية متطلبات ضيوفنا الذين يبحثون عن الطعام الأصيل واللذيذ. ويسعدنا إضافة وجبات جديدة ومتميزة ليحصل الضيوف على فرصة الاختيار من بينها ونعتقد بأنهم سيعجبون بها “.

من الجدير بالذكر، بأن سلسلة مطاعم مشواري نجحت خلال 6 أشهر منذ انطلاقها في سبتمبر 2017، بالتوسع وافتتاح 4 فروع في أبوظبي استجابة للطلب المتزايد ولخدمة شريحة أوسع من سكان العاصمة.