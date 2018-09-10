نادي الجزيرة الرياضي الثقافي يعلن عن تعيين نيكولاس جارسيا رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة

أعلن مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي عن تعيين نيكولاس جارسيا رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، إذ سيتولى الإشراف على أنشطة النادي وشركاته، وسيكون مسؤولًا مباشرًا أمام اللجنة التنفيذية للنادي.

يمتلك جارسيا خبرة كبيرة تزيد عن 20 عامًا في الرياضة محليًا ودوليًا، وأمضى 5 سنوات (2008 – 2012) من حياته المهنية في أبوظبي، إذ عمل على تأسيس شركة “سي إس إم الشرق الأوسط” كواحدة من أبرز وكالات التسويق في مجال الرياضة على مستوى المنطقة. وفي عام 2012، انتقل جارسيا إلى موطنه في المملكة المتحدة، حيث تولى منصبًا قياديًا في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وساهم في وضع وتنفيذ إستراتيجية المجموعة التجارية من خلال التحوّل إلى “مجموعة سيتي لكرة القدم”.

وبهذه المناسبة، قال سلطان أحمد الجابر، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية لنادي الجزيرة: “بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أشكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري لنادي الجزيرة رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس الشرف رئيس نادي الجزيرة، على توجيهاتهم ودعمهم الكبيرين للنادي. كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم الكبيرة في العمل على تطوير النادي خلال الفترة الماضية، وأرحب بانضمام نيكولاس جارسيا إلى نادي الجزيرة وأتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة”.

وأضاف: “تحقيق أهدافنا الإستراتيجية لنادي الجزيرة يعتمد على قيامنا بمساندة الفرق كافة في سعيها لتحقيق طموحاتها، وتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات. وسنستمر في ترسيخ ثقافة الأداء المتميز والإيجابية والمثابرة والاجتهاد وقوة العزيمة والعمل بروح الفريق الواحد ليبقى الجزيرة ’فخر أبوظبي‘”.

من جانبه، قال نيكولاس جارسيا: “يشرفني الانضمام إلى نادي الجزيرة وتولي مهمة الرئيس التنفيذي، ويسرني الانتقال مجددًا إلى أبوظبي التي أعتبرها موطني الثاني. إن وجود الطموحات الكبيرة لمجلس الإدارة بالنسبة لمستقبل النادي، والالتزام بتحقيق هذه الطموحات، كان له دور كبير في تشجيعي على الانضمام لأسرة نادي الجزيرة والذي يمتلك القدرة على أن يكون واحدًا من أفضل الأندية سواء في الملاعب أو من حيث الأداء المؤسسي”.

وأوضح جارسيا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على تحسين الكفاءة والارتقاء بالأداء وتحقيق الإدارة المالية المستدامة والاستثمار الذكي وزيادة الإيرادات في كافة الجوانب ذات الصلة بالنادي، وكذلك تعزيز روح التنافسية وترسيخ مكانة نادي الجزيرة وهويته المؤسسية، موضحًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب العمل الجاد والصبر والتخطيط السليم، والمثابرة من الجميع.