ريم غزالي تحصد دور البطولة في الملحمة التاريخية “أحمد باي”

بدأت النجمة الجزائرية ريم غزالي تصوير دور البطولة في الملحمة التاريخية لحاكم قسنطينة “أحمد باي” حيث يجري تصوير مشاهد الفيلم السينمائي في مدينة قسنطينة، وبوسعادة، وبسكرة، والعاصمة، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الدراما الجزائريين.

ويتناول الفيلم السنمائي أدق اللحظات في حياة أحمد باي، ومقاومته للمستعمر الفرنسي التي استمرت 17 عامًا، حتى آخر أيامه، والتي انتهت بحادثة اغتيال أحمد باي مسمومًا في سجون المحتل الفرنسي “بعد أن تمت محاصرته في حصن يقع بين مدينتي بسكرة وجبال الأوراس، استسلم على إثرها بسبب استحالة المقاومة، وبقي تحت الإقامة الجبرية إلى أن تم تسميمه العام 1851.

وأسندت منتجة الفيلم السينمائي سميرة حاج جيلاني الإخراج للمخرج الإيراني جمال شورجة من أجل إنجاز فيلم أحمد باي؛ لكونه من القامات العالمية في الإخراج السينمائي، ولكون الفيلم من الأعمال الصعبة، ويحتاج للتفرغ التام نظرًا للأهمية الكبيرة لهذا العمل، وما يتناوله من أحداث تاريخية مهمة من تاريخ الجزائر يجب فهمها بشكل جيد؛ لأنها تعتبر مرحلة تأسيس للمقاومة الشعبية في الجزائر.

وتجسد النجمة الجزائرية ريم غزالي في الملحمة التاريخية دور شقيقة حاكم قسنطينة ” أحمد باي ” تدعى كابورا، والتي تم اختطافها من قبل الفرنسيين، وهي لم تتجاوز العامين من عمرها ليتم تربيتها لدى حاكم تونس في تلك الحقبة التاريخية، وبعد أن بلغت سن الرشد وبينما سلطان تونس يصارع الموت قام بإخبارها بأنها ليست ابنت حاكم تونس وأن شقيقها “أحمد باي ” حاكم قسنطينة، لتبدأ الأحداث الدرامية في هذا الفيلم السينمائي الكبير الذي سيتم عرضه في الصالات السينمائية العالمية الغربية والعربية والجزائرية بالإضافة لمشاركة الفيلم السينمائي في المهرجانات الدولية في حزيران من العام 2019.