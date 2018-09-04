فندق “ذا رتريت” يستضيف الأخصائية العالمية في صحة المرأة مارلين جلنفيل

أعلن ’ذا رتريت نخلة دبي إم غاليري‘، المنتجع الصحي الشامل الأول من نوعه في الشرق الأوسط، أن الدكتورة مارلين جلنفيل، أخصائية صحة المرأة، والمؤلفة الشهيرة عالمياً، بصدد إجراء ظهور حصري في الفندق بين 17-25 سبتمبر 2018.

وبفضل نصائح التغذية الاستثنائية التي تقدمها للنساء، ستشرف الدكتورة مارلين جلنفيل، والتي تقيم في المملكة المتحدة، على سلسلة من النقاشات التي تغطي عدة مواضيع صحية مهمة بما في ذلك توازن الهرمونات، وإدارة الوزن، والحلول الطبيعية لحالات سن اليأس، واستشارات التغذية الخاصة بالخصوبة. ومن شأن النقاشات مساعدة الحضور على تعزيز حالتهم الصحية بطريقة طبيعية، ومنحهم فهماً أفضل للحالة المعنية، فضلاً عن الاطلاع على مقاربات عملية وسهلة التنفيذ خطوة بخطوة لبدء رحلتهم نحو الصحة الأمثل.

وبالإضافة إلى النقاشات، ستتضمن الفعالية يومي نشاط حصريين في مجال الصحة العامة بتاريخ 21 و22 سبتمبر (الجمعة والسبت) من إعداد وإشراف الدكتورة مارلين جلنفيل وفريق ’رتريت نخلة دبي‘ المتخصص بالصحة العامة. يوما النشاط الحصريان مفتوحان للرجال والنساء، ويركز أولهما على أساليب التخلص من التوتر اعتماداً على استراتيجيات نمط حياة يسهل اتباعها؛ ويركز اليوم الثاني على أساليب مكافحة علامات التقدّم بالسن والشيخوخة بطرق طبيعية. وبالنسبة لأولئك الذين يتناولون الأدوية بالفعل، يمكن لإضافة الممارسات الغذائية الجيدة والوعي أن يكمّل هذه الأساليب، ويدفع نحو تحقيق الهدف الصحي النهائي.

وتتلخص خبرة عيادة جلنفيل للتغذية، والمرتقب افتتاحها في سبتمبر ضمن فندق ’ذا رتريت نخلة دبي إم غاليري‘، في معالجة مجموعة واسعة من الحالات الصحية عبر منهجيات تغذية شاملة. وتجدر الإشارة إلى أن عيادة جلنفيل للتغذية، مرخصة بالكامل لإجراء التحاليل الطبية للضيوف؛ وبالتكامل مع الممارسات الصحية الطبيعية، تقدم العيادة مجموعة واسعة من منتجات الصحة العامة التي تحمل علامات تجارية مرموقة.