مجموعة حياة للفنادق تعزز السياحة الإقليمية بتعين كفاءات عالمية

أعلنت مجموعة ’حياة للفنادق‘ عن تعيين كلٍّ من كورت ستراوب في منصب نائب رئيس العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا، ولودفيك بولدوكيان في منصب نائب رئيس التنمية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع وضع مجموعةٍ من خطط النمو المقرّر تنفيذها قريباً في جميع أنحاء المنطقة، تقوم مجموعة ’حياة للفنادق‘ بإعداد فريق يتسم بالقوة والذكاء بقيادة ستراوب لإدارة التوسع المرتقب. حيث تستعدّ الشركة لمضاعفة عدد فنادقها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2022.

وسيتولى كورت ستراوب إدارة العمليات الأساسية لمجموعة ’حياة للفنادق‘، ويعمل على تطوير المواهب وصقلها وتدعيم العلاقات مع المالكين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبعض بلاد منطقة جنوب غرب آسيا، تضمنا النيبال، بنغلاديش، باكستان وسريلانكا. كما تتضمن مسؤولياته الإشراف على الاستراتيجية التشغيلية لمجموعة ’حياة للفنادق‘ وتنفيذها، ودفع عجلة النمو الاستراتيجي لعلامات المجموعة في المنطقة كجزء من خططها العالمية في التوسع.

ويُذكر بأنّ مجموعة ’حياة للفنادق‘ تعتزم إدخال 3 علامات تجارية جديدة إلى الشرق الأوسط بحلول عام 2019، عقب الإعلان عن فندق ’أنداز كابيتال جيت أبوظبي‘ مؤخراً -الذي يعتبر الأول من نوعه لعلامة “أنداز” العصرية في الشرق الأوسط وأفريقيا- وافتتاح الفنادق المرتقبة ’حياة سنتريك ذا بالم دبي‘ وكذلك ’حياة بليس الرياض السليمانية‘ و’حياة هاوس جدة‘ في شارع صاري، ليكونوا أولى فنادق علامتهم في المملكة العربية السعودية.

وفي هذه المناسبة، صرّح ستراوب: “يغمرني الحماس لتقلّد هذا المنصب. فقد عملت مجموعة ’حياة للفنادق‘ على مدار أكثر من 30 عاماً على بناء سمعة مرموقة لعلامتها التجارية لترسخ مكانةً بارزة في قطاع الضيافة. وعلى مرّ الأعوام جمعنا من الخبرات والرؤى ما يكفي لإدراك أعمال السوق العالمية المعقدة، ونعتقد أنّه قد حان الوقت لتوسيع حضورنا في سوق الشرق الأوسط الذي نرى فيه فرصة هامةً لنا. وذلك عبر تقديم علامات تجاريةٍ جديدة ومفاهيم مبتكرة؛ ونحرص على تعيين الأشخاص المناسبين وتخصيص الموارد اللازمة لتوسيع نطاق علامتنا بشكلٍ رائد. كما نسعى إلى الحفاظ على أعلى مستويات التميز، بمساعدة فريقنا الذي يمتلك مهاراتٍ وخبراتٍ فريدة، والقيام برسم ملامح رؤيةٍ جديدة تنشد كسب ولاء العملاء بشكلٍ متواصل وتوفر أرقى مستويات الجودة”.

وينضم ستراوب إلى الفريق الإقليمي لمجموعة ’حياة للفنادق‘ في دبي مع خبرة تزيد عن 25 عاماً من العمل مع علاماتها في جميع أنحاء العالم. حيث تبوأ مؤخراً منصب نائب رئيس العمليات في الهند، وتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة التشغيلية والتنموية في البلاد، والتي شهدت العديد من نجاحاته التي ساهمت في الارتقاء بالعلامة إلى أعلى المستويات. كما نال لقب شخصية العام للقيادات الفندقية في سويسرا بفضل خدماته البارزة والهامة ومساهماته العديدة في قطاع الضيافة.

من جهةٍ أخرى، سيقدّم لودفيك بولدوكيان، بصفته نائب رئيس التنمية الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدعم اللازم إلى قسم الإدارة العليا، عبر تسليط الضوء على أبرز ميادين التقدّم في المنطقة، والعمل الدؤوب على توسيع وتنويع موارد المجموعة في المنطقة، من خلال وضع خطط للتنمية والتطوير الاستراتيجي وتنفيذها. ويُشار إلى أنّ بولدوكيان يتمتّع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال الضيافة، حيث عمل على نطاق واسع مع فنادق ومنتجعات ’ستاروود‘ حول العالم ومع فنادق ومنتجعات ’ماريوت‘ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما تسلم مؤخراً منصب مدير التطوير والاستحواذ الأول في ’ماريوت الدولية‘ في دبي.

وعلق لودفيك: “إنني أتطلع إلى تطوير علاقات مهمة في المنطقة ودفع جميع الجهود لتصبح حياة العلامة التجارية المفضلة لملاك، مطورين، وضيوف فنادقنا في الشرق الأوسط” صرح لودفيك بولدوكيان

ومنذ تطوير أول فندق في مجموعة ’حياة للفنادق‘ في دول مجلس التعاون الخليجي عام 1980، لا تزال علامة ’حياة‘ تلتمس فوائد التوسع الكبير في هذه السوق الاستراتيجية الهامة، مستفيدة من تنوع المنطقة لتطوير محفظة علاماتها التجارية. وتدير مجموعة ’حياة للفنادق‘ حالياً 15 فندق خدمات كاملة و3 فنادق تقدّم خدمات مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يستخدم مصطلح “حياة” في هذا البيان الصحفي لتسهيل الإشارة إلى مجموعة ’حياة للفنادق‘ و / أو واحد أو أكثر من العلامات التابعة لها.