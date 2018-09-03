تعيين مدير عام جديد لمجموعة فنادق ريكسوس مصر

أعلنت مجموعة ” فنادق ريكسوس مصر” اليوم عن تعيين السيد أركان يلدريم عضوًا في مجلس إدارتها ومديرًا عامًا لها. حيث سيتولى مسؤولية الإشراف على كافة العمليات وخطط التنمية المستقبلية الخاصة بمنشآت ريكسوس الثلاث في مصر.

وقالت المجموعة إن “هذا التعيين جاء بسبب التوسع الكبير الذي سوف تقوم به ريكسوس في السوق المصري في المرحلة المقبلة” .

وأعرب السيد يلدرم عن سعادته بهذا التعيين بقوله : ” سوف أعمل على تطوير العمل في كافة أنحاء مصر . وأتطلع إلى بناء قاعدة عملاء متينة لتطوير مجموعة ريكسوس، ولاستثمار الوقت في عقد شراكات جديدة مع كبرى الشركات ذات السمعة الطيبة،، لا سيما من ناحية تقديم الخدمات التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة”.

وعمل يلدريم نائباً لرئيس ريكسوس لشؤون العمليات انطلاقًا من مقر المجموعة في دبي وكان يشرف على فنادقها في الإمارات والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا .

ويُعرف بشغفه الكبير في مجال الضيافة، إذ يتمتع بخبرة تفوق الـ 20 عامًا في مجال الإدارة الإستراتيجية للعديد من العلامات التجارية المرموقة إلى جانب مجموعة ريكسوس. فعقب تخرجه في كلية السياحة من جامعة أكدينيز في تركيا، حاملًا شهادة البكالوريوس في السياحة وإدارة الفنادق، عمل في كافة أقسام العمليات الرئيسة، إلى أن بدأ بتقلد مناصب إدارية هامة كمنصب مدير المبيعات والتسويق، ونائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق، ومن ثم نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق في مجموعة ريكسوس في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

ومن الجدير بالذكر، تمكُن يلدريم من إدارة خمس عشرة منشأة في سبع دول مختلفة، تتضمن الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وسويسرا، وكرواتيا، وجورجيا، وكزاخستان، وروسيا، متوليًا مهمة الإشراف على ما يصل مجموعه إلى 4600 غرفة. ويعود الفضل في ذلك إلى مهارته الممتازة وسجله الزاخر بالنجاحات في مجال التنمية الإستراتيجية للأعمال.

وفي منصبه الجديد، سيكون مسؤولًا عن ترسيخ جذور مجموعة فنادق ريكسوس في مصر، من خلال إيجاد فرص استثمارية جديدة، وتطوير الإستراتيجيات اللازمة لزيادة الأرباح، والحفاظ على سمعة الفندق كإحدى المنشآت الأيقونية الفاخرة في سوق العمل.