عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية تنظم مهرجان “يوم المرأة الإماراتية” ومعرضا للأسر المنتجة

وذلك بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية والذي يوافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام، وبحضور الشيخة عزه بنت عبدالله النعيمي مدير عام جمعية حميد بن راشد الخيرية، ومنى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، نجم التواصل الاجتماعي أبو ضاحي، والفنانة فاطمه الحوسني، والفنانة هدى غانم والفنانة صوغة، والفنانة منال موسى نجمة عرب آيدول، وخبيرة لغة الإشارة فاطمه المناعي، وسفيرة السلام إيناس النداوي، والإعلامية فرح عبدالحميد، والفنانة عايشه عبدالرحمن، والفنانة نوره سيف، والشاعر كريم العراقي، والشاعر خميس الكتبي، والشاعر خلفان الكعبي، والشاعرة سليمة.

تحت رعاية وحضور الشيخة عزه بنت عبدالله النعيمي مدير عام جمعية حميد بن راشد الخيرية، نظمت جمعية عجمان الاجتماعية الثقافية مهرجان يوم المرأة الإماراتية ، ومعرضاً للأسر المنتجة.

حيث بدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية المتميزة ميرا النقبي، بعدة فقرات فنية ومداخلات شعرية، وعرضاً للأزياء الإماراتية، إلى جانب الكثير من الفقرات المميزة التي شهدتها وقائع الحفل.

وتفصيلاً، شهدت القاعة الرسمية لجمعية عجمان الاجتماعية الثقافية بمنطقة مشيرف بإمارة عجمان، حفل انطلاق مهرجان يوم المرأة الإماراتية، والذي تبعه افتتاح معرض الأسر المنتجة والذي أقيم لمدة 3 أيام بدأت من يوم 28 – 30 أغسطس الماضي.

ومن جهتها أكدت المنسق العام للحفل والمعرض منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، أن مثل هذه التظاهرة الثقافية الفنية أسرهم مما يخفف العبء عن الحكومة والجمعيات الخيرية بالدولة.

وتابعت المطروشي: “كما نتوجه بخالص الشكر والامتنان للشيخة عزه بنت عبدالله النعيمي مدير عام جمعية حميد بن راشد الخيرية، لرعايتها وحضورها حفل انطلاق معرض الأسر المنتجة، فلها منّا كل التقدير والعرفان على دعمها اللامحدد لنا وللأسر المنتجة”.

وأكملت: “والشكر موصول لصاحب فكرة إقامة المعرض والتنسيق مع الجهات الإعلامية المختلفة نجم التواصل الاجتماعي المعروف أبو ضاحي، فله فضل كبير في التنسيق والمتابعة ليخرج هذا الحفل وهذا المعرض بتلك الصورة المشرفة التي تليق بيوم المرأة الإماراتية”.

واختتمت مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية: “ولا يسعنا في هذه الذكرى المحببة إلى قلوبنا جميعاً “يوم المرأة الإماراتية” إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات” على ما قدمته وتقدمه من خدمات جليلة للمرأة الإماراتية بما يخدم مسيرتها وينمي من قدراتها”.

وقد شاركت الأسر المنتجة بالعديد من الشغلات اليدوية والملابس والعطور، كما جرى تكريم كافة المشاركات في المعرض في اليوم الختامي.