اليكسير سبا في هيلتون دبي الحبتور سيتي يقدم ليلة من الدلال للسيدات

يقدم “اليكسير سبا” في هيلتون دبي الحبتور سيتي يوم الثلاثاء 11 سبتمبر الفرصة للسيدات للتمتع بليلة من الدلال والاستجمام في واحد من أشهر المنتجعات الصحية.

يمتاز السبا بأسقف عالية ويتسم تصميمه بعناصر طبيعية تزين أرجاء المكان كما يكشف عن إطلالات رائعة لأفق المدينة وداون تاون دبي وبرج خليفة.

يمكن للسيدات التمتع بتجربة لا مثيل لها واستخدام مرافق السبا من ساونا، وغرفة بخار، وحوض جاكوزي كبير، ودش يعمل بالحساس فضلًا عن المقاعد الجلدية المريحة.

ستحظى السيدات بأمسية من الدلال بعد عناء يوم طويل تبدأ من الساعة 6:30 بجلسة تأمل مخصصة لتتركهن في حالة من الهدوء والاسترخاء والتجدد، ليحين وقت جلسة المساج والفيشال والمقدمة من فريق متخصص بالعناية قبل التمتع بمرافق السبا العديدة وتناول المقبلات الصحية الخفيفة والعصائر المنعشة.