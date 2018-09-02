“يوسك” المتاجر الدنماركية الرائدة في عالم المفروشات تفتتح متجرها الثاني في دبي مردف سيتي سنتر

أعلنت “يوسك”، سلسلة متاجر التجزئة الدنماركية الرائدة في مجال المفروشات والأثاث المنزلي العصري، عن افتتاح متجرها الثاني الذي يقع في مردف سيتي سنتر، ورافقت الافتتاح أجواء مميزة وأنشطة عائلية مذهلة.

وبعد النجاح الهائل الذي شهده أول متجر للعلامة الإسكندنافية الرائدة على شارع أم سقيم في وقت سابق من العام، تقدم “يوسك” لزبائنها المزيد من الخيارات المذهلة في الوجهة الجديدة.

ويلبي المتجر الجديد كافة احتياجات الزبائن التي تجعل منازلهم مكانًا للراحة، ويقدم كل ما يحتاجونه من أثاث ومفروشات منزلية، هذا ويضم المتجر الجديد قسمًا مخصصًا للمستلزمات والمفروشات الأكثر تميزًا وتطورًا، والمخصصة لغرف النوم، إذ يمكن للزبائن اختبار وشراء كل ما يلزمهم من مرتبات السرير النابضية ذات الجيوب الهوائية، والوسائد الحساسة للضغط، وقواعد الأسرّة القابلة للتعديل، وغير ذلك من الخيارات المتنوعة.

وبهذه المناسبة قال ينز رافنبول، مؤسس مجموعة ميركوريوس الدولية التي تتولى إدارة متاجر “يوسك” في الإمارات: “يغمرنا السرور مع افتتاح متجرنا الثاني في دولة الإمارات. وقد ذهلنا بالردود الإيجابية التي تلقيناها منذ افتتاح أول متجر لنا في أم سقيم في وقت سابق من العام، ونحن على ثقة من أن الزبائن سيعجبون بنوعية المفروشات التي نقدمها في المنطقة”.

ويعد المتجر الجديد في مردف سيتي سنتر أكبر من نظيره الموجود في شارع أم سقيم، إذ يمتد على مساحة 16 ألف قدم مربع (تعادل 1500 متر مربع تقريبًا)، ويضم الفرع الجديد قسمًا مخصصًا لمستلزمات النوم الفاخرة من علامة تمبراكون الدنماركية الشهيرة، التي حققت رواجًا كبيرًا في دبي، كما تعد الحشوات التي تقدمها هذه العلامة من تقنيات الفضاء المعتمدة من ناسا، إذ تساهم في تنظيم حرارة الجسم خلال الليل، الأمر الذي يعد من الخيارات المثلى لأجواء الصيف الحارة في دبي.

تمتلك علامة JYSK أكثر من 2400 متجر في أوروبا، إضافة إلى وجود أكثر من 100 متجر في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وآسيا، وقد شكل وصول العلامة التجارية إلى كندا نقلة هائلة بالنسبة للزبائن، مع افتتاح 59 متجرًا في أرجاء الدولة، وبدأت المجموعة مؤخرًا بدخول السوق الآسيوي مع افتتاح فروع لها في كل من الصين وسنغافورة وفيتنام وإندونيسيا.