حافظي على تألق سواد عبايتك ورونقها فترة طويلة

تنصح علامة برسيل الرائدة النساء اللاتي يرتدين العبايات بالاستغناء عن مساحيق الغسيل واقتناء المنتج الأول والمصمم خصّيصًا للمحافظة على سواد ولمعان العباية وضمان نعومة ملمسها ويمنحها عطرًا فريدًا يدوم فترة طويلة، ألا وهو شامبو العباية.

تحتفل علامة برسيل هذا العام بالذكرى العاشرة على ابتكار منتجها الرائد برسيل شامبو العباية، والذي تم تصميمه وتطويره ليبقى سبّاقًا ومن أشهر منظفات الغسيل المخصصة للعبايات على الإطلاق في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بفضل قوة تركيبته في الحفاظ على تألق اللون الأسود الداكن الذي يضفي رونقًا وفخامة للعباية، مع الإرث الذي تمتلكه علامة برسيل من منتجات مميزة بما يزيد عن 100 عام، والتكنولوجيا الألمانية المتميزة والخبرة الموثوقة في مجال التنظيف، أصبح المستهلكون الآن متأكدين من ضمان اختيارهم شامبو برسيل ذا التركيبة الفريدة والأمثل للعناية المتكاملة للعباية.

كانت العديد من النساء يستخدمن مساحيق الغسيل لتنظيف عباياتهن، مما يسبب تلفًا في القماش و بهتان اللون الأسود، أو باستخدام منتج منعّم الغسيل المصمم للحفاظ على نعومة الألبسة فقط بدون تنظيف فعّال، إلى أن تم إطلاق برسيل شامبو العباية الأول في عام 2008.

إذا كنت تريدين أن تتعرفي على الطريقة الصحيحة لغسيل عبايتك لضمان المحافظة عليها، وضع فريق برسيل قائمة النصائح والإرشادات التالية:

تجنبي مساحيق الغسيل: ثبت أن استخدام مساحيق الغسيل يسبب تلف النسيج وبهتان اللون الأسود مما يفقد لمعان العباية ونعومتهاإ إن برسيل شامبو العباية لا يعزز العناية بأقمشة العباية فحسب، بل يحافظ على لمعان لونها أيضًا، مما يمنح عبايتك المفضلة مظهرًا متألقًا ورونقًا جديدًا غسلة بعد غسلة.

حافظي على عبايتك المفضلة فترة أطول: يتم تصنيع العبايات من أقمشة رقيقة مثل الساتان والكريب، وعلى عكس مساحيق البودرة، تم تصميم برسيل شامبو العباية بتركيبة خاصة تركز على معالجة الأقمشة الرقيقة مع العناية الفائقة، سوف تضمنين المحافظة على عبايتك المفضلة ونعومة ملمسها الحريري لمدة أطول باستخدام برسيل شامبو العباية المتخصص.

اختاري نظام غسيل الملابس الحساسة: اضبطي دائمًا برنامج الغسالة الآلية على نظام غسيل الملابس الحساسة لتجنب تلف قماش العباية، أو اغسلي عبايتك يدويًا بشامبو برسيل وذلك أفضل خيار لمنع حدوث أي ضرر جراء استخدام الغسالة الآلية مع الزمن، خصوصًا العبايات ذات التطريزات الدقيقة والفاخرة.

جفّفيها داخل المنزل: من الأفضل أن تستخدمي علّاقات المعاطف واتركي عبايتك تنسدل وتنشف في الداخل بعيدًا عن أشعة الشمس لمنع التسبب بتلف قماشها والمحافظة على تألق لونها الأسود.

يتوفر برسيل شامبو العباية بثلاثة عطور من بينها أصالة العود وأناقة المسك والزهور والرائحة الكلاسيكية في عبوات بأحجام مختلفة 1 لتر، 2 لتر، 3 لتر.

كما يتوفر برسيل شامبو العباية بمنتج 2 في 1 أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحتوي على لمسة من منعّم الغسيل، فمن خلال تصميم منتج متطور بتركيبة فريدة تحتوي على لمسة من منعم الغسيل، على عكس ما تقدمه منتجات الغسيل الأخرى ومساحيق الغسيل، سوف يضمن المحافظة على الرونق الأسود المتألق للعباية ويحافظ على ملمسها الحريري الناعم ويمنحها عطرًا فريدًا يدوم فترة طويلة، يتوفر شامبو العباية السائل 2 في 1 بعطرين مميزين بعبير الورد الساحرة ورائحة العطر الفرنسي الفاخر ليضفي على العباية نضارةً وملمسًا في غاية النعومة.