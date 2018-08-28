برنامج لتدريب المدربين بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي

تعقد اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الخميس، برنامج “تدريب المدربين” الذي يقام بالتعاون مع منظمة الأولمبياد الخاص الدولي ومنظمة الصحة العالمية على هامش منتدى الرابطة الدولية لأصحاب الهمم وصحة الفم الذي تستضيفه دبي من الـ 31 من أغسطس إلى الـ2 من سبتمبر.

ويعتبر برنامج تدريب المدربين أحد أهم عناصر برنامج الرياضيين الأصحاء المدرج ضمن قائمة نشاطات الأولمبياد الخاص، وهو أكبر برنامج صحي على مستوى العالم يُعنى بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، ويوفر فرصة مثالية للمؤسسات الصحية للتعرف على أهمية الشراكة مع البرامج الصحية للأولمبياد الخاص، ودورها الهام في تقديم الخدمات العلاجية والاعتناء بصحة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية.

ويحضر الحدث مجموعة من كبار المتحدثين المتخصصين في هذا المجال، ومن ضمنهم: ستيف بيرلمان، مؤسس برنامج الرياضيين الأصحاء التابع للأولمبياد الخاص، وخافيير فاسكيز، المدير الأول لأنظمة الرعاية الصحية لدى الأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى متحدثين رسميين من منظمة الصحة العالمية.

ويشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، جزءاً من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.