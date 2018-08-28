ليلة السيدات كل أربعاء في باونس أبوظبي مارينا مول

يقدم باونس أبوظبي في مارينا مول، كل يوم أربعاء، فرصة خاصة للسيدات من مختلف الأعمار، لممارسة هذه الرياضة الممتعة والقفز والتحليق بثقة فوق الترامبولين بحرية مطلقة وخصوصية تامة، وذلك ضمن بيئة داخلية واسعة تحت سقف مغلق تحيط به ستائر سوداء من كل الجهات؛ لحجب الرؤية من الخارج وضمان خصوصية اللعب للسيدات.

ولكن ليلة السيدات في باونس تختلف كل الاختلاف عما عرفناه سابقًا عن أمسيات السيدات التقليدية في أبوظبي. وبناءً على طلبهن، أطلقنا يومًا خاصًا بهن كل يوم أربعاء من الساعة 6:30 مساءً إلى 10:30 ليلًا، وتشمل إمكانية التمتع واللعب في صالة “إكس – بارك” الجديدة التي تم افتتاحها مطلع الشهر الجاري، بعد النجاح الكبير الذي شهدته صالاتها في عالم القفز الحر والرياضة على مستوى العالم، جالبةً معها مجموعة متنوعة من التحديات المشوقة التي تثير حماسة محترفي القفز ومحاربي النينجا الماهرين.

توفر صالة إكس بارك لعشاق القفز الحر لونًا جديدًا من ألوان المغامرات والتحديات المشوقة، وتفتح فرصًا جديدة للتنافس في ملعب رياضي ذو تصميم يحاكي الطراز الحر بجميع أركانه وعقباته الصعبة، ويعمل في إكس بارك طاقم من المرشدين المحترفين والمتخصصين في رياضة القفز، ليقدموا النصح والإرشاد للمشاركين في تحديات القفز.