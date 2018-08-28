خبراء موندي فارما يؤكدون أهمية نظافة اليدين أثناء السفر

مع حلول موعد العطلة الصيفية، نذكر جميع العائلات في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية الحفاظ على نظافة اليدين من أجل منع الحشرات والفيروسات من إفساد رحلاتهم السنوية وعطلاتهم الصيفية.

ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن العادات الأساسية مثل: الحفاظ على نظافة اليدين، يمكن أن تكون فعالة في تجنب مجموعة واسعة من الأمراض أثناء السفر، وهو عامل رئيس في الحد من انتشار الأمراض المعدية.

وبينت دراسات أجرتها موندي فارما مدى النجاح الهائل الذي حققته منتجات البوفيدون اليودي مثل “البيتادين®” في القضاء على الباكتيريا المسببة للالتهابات والفيروسات. ويصل معدل فاعلية مطهر “البيتادين” إلى 99.99 في المائة خلال 30 ثانية فقط عند تطبيقه على بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA)، والإشريكية القولونية، والزائفة الزنجارية، والمكورة العقدية المقيحة، والمبيضة البيضاء1. كما أنه فعال أيضًا في القضاء على فيروس الإيبولا2.

وتتضمن منتجات البيتادين® مجموعة من الخيارات مثل: محلول بيتادين المطهر، ومنظف بيتادين الجراحي، ومطهر بيتادين للبشرة، والذي يستخدم على مستوى كبير في العالم لتطهير الجلد ونظافة اليدين في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية من أجل الوقاية من أنواع العدوى المختلفة في المستشفيات والمجتمع 2-6.

وفي تصريح له، قال الدكتور أشرف علام، نائب الرئيس في شركة موندي فارما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تعتبر مسألة الحفاظ على نظافة اليدين، الخطوة الأهم في الوقاية من العدوى ومكافحة الأمراض. وقد أثبت منتج بيتادين® قدرته على القضاء على تفشي الأمراض من خلال المساعدة في تقليل خطر انتقال الفيروس من شخص إلى آخر2-5. يتوافر المطهر واسع الطيف2-6 على هيئة صابون لليدين وغسول للفم، إضافة إلى مجموعة كاملة من المنتجات التي يمكن أن تساعد في وقف انتشار العدوى2-5”.

إضافة إلى ذلك يقدم الدكتور علام هذه المجموعة من النصائح البسيطة التي يمكن أن تفيد خلال السفر:

تجنب ملامسة الأسطح العامة مثل مقابض الباب قدر الإمكان

اغسل يديك جيدًا بالصابون/المطهر كل ساعتين

مارس المعيار الذهبي لغسل اليدين – استخدم الماء الدافئ وافرك اليدين بالصابون الرغوي/المطهر، وافرك اليدين معًا وتأكد من غسل الجزء الخلفي من اليدين وما بين الأصابع والأظافر.

قلّم الأظافر لمنع إصابة سرير الظفر

احمل على الدوام عبوات سائل مطهر تتكون من الكحول بنسبة 60% على الأقل. عند استخدام الجل المطهر القائم على الكحول، تأكد من فرك كامل سطح اليدين والأصابع حتى يجف المطهر.