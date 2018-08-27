منتجع سانت ريجيس المالديف فومولي يُعلن عن “باقة الأصدقاء” الجديدة

أطلق منتجع سانت ريجيس المالديف فومولي باقة صيفية جديدة للمجموعات من الأصدقاء والعائلات الكبيرة تتضمن عدة ترقيات فندقية وعروض مجانية.

وأشار المنتجع، في بيان صحفي اليوم، إلى أنّ باقة الأصدقاء توفر للمجموعات الصغيرة فرصة الاستمتاع بكل ما يحتضنه المنتجع في إطار المغامرات المشوِّقة المتاحة على الجزيرة الخاصة، إذ تبدأ رحلة النزلاء باستقبال لائق وضيافة فندقية مجانية عند الوصول إلى المنتجع.

وتتضمن الباقة، وفق البيان، العديد من المزايا الحصرية من بينها بوفيه إفطار يومي في مطعم “ألبا” الذي يبعد مسافة قصيرة مشيًا على الشاطئ، ويوفر إطلالات بانورامية آسرة للمناظر الطبيعية المحيطة، ومجموعة من الأنشطة الصحية كتمارين اليوغا ساعة طلوع الشمس، وجلسات التأمل وقت غروب الشمس، ورياضة القفز والتزلج المائي وقوفاً على اللوح ورياضة الكاياك والغطس باستخدام المنشاق “السنوركلينغ”.

وتتوفر باقة الأصدقاء للمجموعات التي لا تقل عن أربع أشخاص ولا تزيد عن خمسة، وتسري لحجوزات الإقامة في الفيلات الشاطئية المكونة من غرفتين أو الفيلات العائلية التي تقع فوق سطح المياه مع بركة سباحة خاصة.

وفي منتجع سانت ريجيس المالديف فومولي يطفو سبا “إريديوم” بموقعه الفريد فوق سطح مياه الجزيرة، ويزخر بمستويات استثنائية من الخدمة المتميزة، فضلاً عن التصميم الإبداعي للسبا، ويتميز بتقديم العديد من جلسات التدليك المختصة، ويوفر ضمن باقة الصيف جلسات “إيورفيدك” المخصصة وهي أحدث خدمة تدليك ينفرد بها سبا المنتجع ويشرف على تقديمها خبراء بعلم الوخز بالإبر، وتعتبر هذه الجلسات من أنواع تعاليم الطب التقليدي التي نشأت في شبه القارة الهندية منذ أكثر من 3000 عام.

كما يتميز منتجع سانت ريجيس المالديف فومولي بأجواء خيالية ساحرة يسودها الهدوء وصوت زقزقة العصافير ورائحة الزهور والأعشاب المنعشة ناهيك عن الخدمة المتميزة التي تمتزج بأعلى مستويات الفخامة والترف ما يجعل هذا المكان لشدة جماله وجهةً تشبه الأحلام.