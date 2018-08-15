خبراء الصحة في موندي فارما يوصون الحجاج بالاهتمام بالنظافة الشخصية لمنع انتشار الفيروسات

يوصي خبراء الصحة الحجاج والمعتمرين الذين يتوجهون لتأدية المشاعر المقدسة في مدينة مكة، بضرورة الحفاظ على الصحة والنظافة الشخصية، باعتبارهما من أبرز الأولويات التي تساهم في منع انتشار مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وما بين الـ 12 من يناير، والـ31 من مايو، 2018، أبلغ مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية في المملكة العربية السعودية عن حدوث 75 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، تتضمن 23 حالة وفاة.1

ومع توجه آلاف الحجاج من دولة الإمارات، والملايين من مختلف أرجاء العالم لأداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام، فإن خبراء الصحة في موندي فارما، الشركة الرائدة في الصناعات الدوائية، يحثون المسافرين على اتباع كل الاحتياطات الضرورية لحماية أنفسهم من التعرض لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أنه سيتم “الإبلاغ عن حالات أخرى للعدوى بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية من الشرق الأوسط، وأن يستمر تصدير الحالات إلى بلدان أخرى عن طريق الأفراد الذين قد يصابون بالعدوى إثر تعرضهم لحيوانات أو منتجات حيوانية (إثر مخالطة الجِمال العربية مثلاً) أو لمصدر بشري (في مرفق الرعاية الصحية مثلاً)”.1

وتفيد إرشادات منظمة الصحة العالمية بأن الاهتمام بالنظافة الشخصية، والتي تشمل غسل اليدين بشكل منتظم، يعد الخط الدفاعي الأول في منع انتشار الأمراض وتجنب الإصابة.

وبفضل المعدلات العالية لمنتج البيتادين® من موندي فارما، وقدرته على القضاء على البكتيريا المعدية والفيروسات2، فإنه يعد من الخيارات المناسبة للحجاج المسافرين إلى السعودية.

وفي 2015، أجرت جامعة ماربورغ في ألمانيا دراسة، أثبتت نتائجها فعالية مطهر بيتادين® للبشرة، ومنظف بيتادين® الجراحي، وغسول بيتادين® للفم والمضمضة، في الحماية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، حيث تقضي المنتجات على أكثر من 99.99 في المائة خلال 15 ثانية.3

وبينت الدراسة أن استخدام منتجات بيتادين® قد يساعد في دعم معايير الصحة خلال حالات انتشار الفيروسات التنفسية.3

ويصل معدل فعالية “البيتادين® إلى 99.99 في المائة خلال 30 ثانية فقط عند تطبيقه على باكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA)، والإشريكية القولونية، والزائفة الزنجارية، والمكورة العقدية المقيحة، والمبيضة البيضاء4.

وفي تصريح له قال الدكتور أشرف علام، نائب الرئيس في شركة موندي فارما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “تزداد حالات الإصابة بالأمراض في حالات التجمعات الكبيرة مثل الحج والعمرة، حيث تنتشر الأمراض بسرعة بين عدد كبير من الأشخاص”.

وأضاف: “يمكن الوقاية من انتشار الفيروسات من خلال القيام بغسل اليدين بشكل منتظم وشامل بمنتجات البيتادين® المطهرة، وخاصة بعد ملامسة الأسطح العامة، إضافة إلى تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال”.3، 5-7

“أظهرت منتجات البيتادين® قدرتها على القضاء على انتشار الأمراض، عن طريق المساعدة في منع الانتقال نتيجة للتواصل البشري. 3، 5-7 وبسبب سفر أعداد كبيرة من الأشخاص إلى المملكة العربية السعودية لأداء الحج والعمرة، فإننا نوصي باستخدام هذه المنتجات لاتخاذ الاحتياطات الضرورية من أجل الحفاظ على الصحة طوال فترة السفر، وخفض نسبة الإصابة بالمرض عند العودة إلى الوطن”.