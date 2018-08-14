فرصة مميزة لعشاق الموسيقى لخوض تحدي شيق في فندق ألوفت معيصم وقضاء أمسية رائعة

يقدم فندق ألوفت معيصم لعشاق الموسيقى تجربة حافلة بالمرح والتشويق مع “أمسية التحدي الموسيقية” وهو تحد شيّق لاختبار معرفة الجمهور بأحدث الإصدارات الموسيقية بما فيها الموسيقى التصويرية للأفلام. وتبدأ أولى جولات هذا التحدي اليوم الثلاثاء الـ 14 من أغسطس وتستمر بشكل أسبوعي كل ثلاثاء.

ويكون قائد هذا التحدي “جاي سكي” المذيع اللامع في راديو دبي ليتولى بحماسته إدارة المنافسات بين المشاركين، وسيحظى الفائزون بجوائز مميزة بالإضافة لخصم مقداره 50% على الفاتورة لليلة يوم الثلاثاء.

هذا ويقدم ألوفت خصمًا مقداره 20% على المشروبات والمأكولات في فترة المنافسات التي تقام بشكل أسبوعي كل ثلاثاء من الساعة الـ 8 حتى الـ10 مساءً لتكون فرصة فريدة لقضاء وقت ممتع برفقة الأصدقاء.

العروض

– “أمسية التحدي الموسيقية” كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع من الساعة الـ 8 حتى الـ 10 مساءً. بخصم مقداره 20% على المأكولات والمشروبات.

– جوائز مميزة وقيّمة للفائزين تقدم بشكل أسبوعي بالإضافة لخصم مقداره 50% على فاتورة أمسية الثلاثاء.