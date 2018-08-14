أسكوت تطلق عروض إقامة خاصة بموسم الحج في فنادقها بالسعودية

كشفت شركة أسكوت المحدودة ASCOTT، أكبر الشركات المالكة والمشغلة لوحدات الفنادق المفروشة في العالم، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن عروض مميزة للضيوف في منطقة الشرق الأوسط احتفاءً بموسم الحج المبارك بين الـ 19 و الـ 24 من الشهر الجاري، وفي هذا الإطار، سيحظى الحجاج الوافدون إلى مكة المكرمة هذا العام بعرضين خاصين في 11 فندقًا من محفظة ’أسكوت‘ في الشرق الأوسط، والتي يتركز 5 منها في المملكة العربية السعودية.

هذا وتقع 4 من فنادق أسكوت في جدة على بعد ساعة من وسط مكة المكرمة، وهي ’أسكوت صاري جدة‘ و’أسكوت التحلية جدة‘ و’سيتادينس السلامة جدة‘ و’سبيكتروم ريزيدنس‘، ويمكن للراغبين بالإقامة على مسافة أبعد الاستفادة من عروض الإقامة في ’أسكوت رافال العليا الرياض‘.

وتستمر عروض إقامة الحج لغاية الـ 30 من سبتمبر 2018، حيث سيحظى الضيوف ممن يحجزون 3 ليال متتالية أو أكثر على خصم بنسبة 15%، أما من يتطلعون لقضاء 5 ليال أو أكثر، فسيستفيدون من خصم بنسبة 20 % على أفضل الأسعار.

ويُشار إلى أن مدينة جدة التي تقع خارج مكة المكرمة وبعيداً عن ازدحامها تستقطب الملايين من الزوار الوافدين بغرض الحج كل عام وتوافر محطة مثاليةً للإقامة خلال الشهر الكريم.

ويوفر ’أسكوت صاري جدة‘ للضيوف تجربة إقامة رفيعة المستوى تواكب أعلى درجات الأناقة والفخامة، حيث يضم استوديوهات أو شققًا بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم بالإضافة إلى حوض سباحة ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة ومرافق للمؤتمرات وغرف للصلاة وناد رياضي ومطعم داخل الفندق.

ويحتضن ’أسكوت التحلية جدة‘ مجموعة من الشقق التي تلبي احتياجات فئات مختلفة من الضيوف، بدءاً من الاستوديوهات ذات التصميم الذكي ووصولاً إلى شقق ’بنتهاوس‘ الواسعة والمؤلفة من 3 غرف نوم، وتتميز جميعها بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وتوافر إطلالات فريدة على مدينة جدة، فضلاً عن صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل وردهة للنزلاء وحوض سباحة على السطح وغرف للصلاة وقاعات للاجتماعات ومطعم ومقهى داخل الفندق.

أما ’سيتادينس السلامة جدة‘، فيشكل مكاناً مثالياً للإقامة في مدينة جدة بين طيفٍ واسع من خيارات تناول الطعام والتسوق، ويضم أنواعاً مختلفة من الشقق تثريها مجموعة من الخدمات الأساسية، بما في ذلك مكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار اليوم وخدمة النقل من وإلى المطار وموقف لركن السيارات في الطابق السفلي وحوض للسباحة ومنطقة لعب للأطفال.

وبدوره، يمثل ’سبيكتروم ريزيدنس‘ فندقاً مثالياً للإقامة العائلية في حي السلامة شمال جدة بفضل مستوى الأمان الذي يوفره على مدار الوقت وخدمات التدبير المنزلي وغرفة ألعاب للأطفال وصالة للألعاب الرياضية وقاعة للإفطار، فضلاً عن ردهة خاصة للنزلاء مجهزة بمجموعة واسعة من خيارات الترفيه لينعم الضيوف بالاسترخاء والراحة خلال إقامتهم.