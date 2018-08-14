“البداد للمناسك” تنتهي من تسليم مشاريعها الخاصة بحجاج المشاعر المقدسة في عرفة

انتهت “البداد للمناسك” القابضة من تسليم المشاريع الخاصة بحجاج المشاعر المقدسة في عرفة، لموسم الحج 1439 ه- 2018م، بمساحة إجمالية تقارب نحو مليون متر مربع، والمجهزة لخدمة نحو 798الف حاج، وذلك وفق مواصفات قياسية عالمية صديقة للبيئة، ومتوافقة مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية في توفير كافة سبل الراحه والأمان لحجاج بيت الله الحرام.

وقال زايد البداد ” الرئيس التنفيذي لـ”البداد للمناسك” القابضة أن المجموعة استعدت في وقت مبكر لتلبية متطلبات حملات الحج وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية وهو الأمر الذي أهلها للانتهاء من كافة مشاريع الحج، وتسليمها قبل عشر أيام من بدء المشاعر المقدسة، وهو الانجاز الذي يعد الأول من نوعه. لافتاً إلى أنه وللسنة الثالثة على التوالي تم تصنيع المباني المتنقلة لخيام حجاج بيت الله الحرام في مصانع البداد في دبي وتجهيزها بمنتجات إماراتية وخليجية بالكامل، فيما قام بعمليات التركيب والإشراف طاقم سعودي مختص من مهندسين وخبراء وكوادر عاملة متميزة.

وأشار زايد البداد إلى أن “البداد للمناسك” القابضة نجحت بالاستفادة من الطاقة الإنتاجية الكبيرة والتطور التقني المميز لمزدوها الرئيسي “البداد كابيتال” بتوريد وتركيب القاعات المتنقلة لحملات الحج لصالح المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب شرق آسيا ، التي تشمل بلدان اندونيسيا و تايلاند و الصين وماليزيا والفلبين وسنغافورة، بمساحة تصل إلى 386 الف متر مربع، بالإضافة إلى 415 ألف متر مربع لصالح المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج تركيا واستراليا وحجاج مسلمي أوروبا وامريكا، كما أنجزت لصالح المؤسسة الأهلية لحجاج جنوب آسيا /البعثة الاماراتية vip 18 الف متر مربع، و16 ألف متر لمكاتب الخدمة الميدانية لحجاج جنوب شرق اسيا vip، و 16 الف متر مربع vip لمكاتب

الخدمة الميدانية في المؤسسة الاهلية لحجاج جنوب شرق آسيا، إضافة إلى 6 الف متر مربع لصالح مكاتب الخدمة الميدانية لحجاج الداخل، و12 الف متر مربع لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، و 6 الاف متر مربع لصالح مكاتب الخدمة الميدانية لحجاج مصر في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، فضلاً عن خيام الارشاد ومحاضرات الدفاع المدني في عرفات. وقامت “البداد للمناسك” بتجهيز المساحات السابقة بكافة الخدمات وأنظمة التكييف الحديثة التي تصل لاكثر من 9500 مكيف بسعة تتراوح بين 6 طن – 22 طن .

وأشاد زايد بالجهود السعودية المميزة في خدمة حجاج بين الله الحرام، مثمناً حرص الدفاع المدني في المملكة على إتباع أنظمة التركيب أفضل معايير الأمن والسلامة بما يوافق اعلى المقاييس العالمية.

وأشار زايد البداد إلى أن السعودية أعدت أكبر منطقة في العالم تضم قاعات من الألمنيوم خصصت لحجاج بيت الله الحرام، كان لـ”البداد للمناسك” شرف تركيب 54% من مساحتها الإجمالية بخبرات إماراتية- سعودية.