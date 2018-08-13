هيلتون تطلق منصة جديدة مقدمة لضيوفها تجارب خاصة لا تنسى مع علاماتها الفاخرة

أطلقت هيلتون منصة مبتكرة عبر الإنترنت تقدم مجموعة من التجارب الجديدة والحصرية ضمن علامتي فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا وفنادق ومنتجعات كونراد الفاخرتين.

يتيح الموقع الإلكتروني الذي صُنّفت فيه التجارب وفقًا للحواس الخمس، للضيوف فرصة مميزة لاختبار المذاقات المحلية ومشاهدة الأماكن المختلفة، بما في ذلك فرصة اختبار نمط الحياة المُترف بصحبة فريق المساعدين الشخصيين في فندق والدورف أستوريا، والتجوّل عبر شوارع روما في سيارة إيطالية كلاسيكية مع المصورين الذين سيكونون على أهبة الاستعداد لالتقاط أروع اللحظات، وصولًا إلى التمتع بروعة مشهد الهرم الأحمر المهيب في منطقة دهشور الأثرية في مصر برفقة المرشد السياحي الشخصي.

وبحسب استطلاع حديث أجرته هيلتون على المسافرين الباحثين عن تجارب سفر فاخرة، قام 41% من المسافرين في أوروبا والشرق الأوسط بالتخطيط لمسار رحلاتهم قبل السفر، بينما استخدم حوالي 1 من بين 4 منهم، أي ما نسبته 24%، تطبيق برنامج الولاء أو الكونسيرج الرقمي للقيام بذلك. الأمر الذي يحدد اتجاهات السفر حول العالم، إذ يخطط ما يقارب 47% من المسافرين، لمعظم رحلاتهم مسبقًا ويقوم 1 من كل 5 وهو ما نسبته 20% بذلك عبر استخدام منصة رقمية.

ومع إطلاق منصة تجارب السفر الفاخرة الجديدة من هيلتون (www.explore.hilton.com/luxury) سيتمكن الضيوف من الحجز مسبقًا والتمتع بتجارب حصرية ومستوحاة من ثقافة كل بلد ضمن مختلف الوجهات العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وحول ذلك، قال دومينيك بيكامل، نائب رئيس العمليات لتجارب السفر الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط لدى هيلتون: “يبحث المستهلكون الآن أكثر من أي وقت مضى عن تجارب فريدة وخدمات غير مسبوقة، ومنطقة الشرق الأوسط من بين أبرز المناطق الغنية بهذه التجارب”.

وأضاف بالقول: “تتيح منصة تجارب السفر الفاخرة التي تم إطلاقها حديثًا للضيوف إمكانية استعراض مجموعة متنوعة من التجارب والوجهات الفريدة والتي تتوافر جميعها حصريًا ضمن فنادق والدروف أستوريا وكونراد، مما يؤمّن تجارب استثنائية خاصة لكل ضيف في كل فندق وفي كل مرة”.

أبرز التجارب:

يدعو Conrad Istanbul Bosphorus الضيوف للانطلاق في رحلة بحرية عبر المضيق الذي يفصل آسيا عن أوروبا. سيؤدي المرشد السياحي دور شهرزاد التي تروي الحكايات، مستحضرًا في قصصه سحر إسطنبول المشهورة بتاريخها ومعالمها الرائعة، إضافة إلى هذا ستقدم وجبات خفيفة ومشروبات على متن اليخت الفاخر الخاص بك.

تنتظرك في Waldorf Astoria Ras Al Khaimah أروع تجارب الإثارة والتشويق في المنطقة بين الجبال الشاهقة حيث يحتضن جبل جيس في إمارة رأس الخيمة تجربة المسار الانزلاقي الأطول في العالم ورحلات فيا فيراتا.

سيتولى فريق من المرشدين المحترفين توجيه الضيوف – بعد تأمين سلامتهم بطقم الأحزمة – لاجتياز الطريق وخوض المغامرة عبر أعلى جبال الإمارات قبل العودة واستكمال جولة التجارب.

تعرفوا على مدينة جدة الرائعة واستكشفوا أسرار البحر الأحمر مع Waldorf Astoria Jeddah – Qasr Al Sharq اكتشفوا عجائب عالم ما تحت الماء في البحيرة الأكثر عمقًا في العالم وشاهدوا الشعاب المرجانية التي يشتهر بها البحر الأحمر والتي تعود لـ 5 آلاف سنة. وبعد الاستمتاع بتجربة الغوص الفريدة من نوعها، يمكنكم الاسترخاء وتناول كوب من الشاي مساءً في لاونج “أمواج” الواقعة في فندق هيلتون جدة المجاوز بينما تمتعون أنظاركم بإطلالة رائعة على مشهد البحر الأحمر.

يلبّي Conrad Makkah كافة متطلباتكم خلال رحلة أداء مناسك الحج أو العمرة في المدينة المقدسة. سيصل الضيوف إلى الفندق في سيارة فاخرة وسيتولى السائق الخاص تقديم لمحة عامة عن مكة المكرمة قبل أخذ استراحة في اللاونج، ليتولى الخادم الشخصي الخاص من بعد ذلك الاهتمام باحتياجاتهم.

سيختبر الضيوف في Conrad Cairo أروع الأوقات مع تجربة الركوب على الجمل في القاهرة. انطلقوا في رحلة فاخرة بسيارة الليموزين إلى اسطبلات الخيول والجمال المجاورة لمنطقة الأهرامات لخوض تجربة أصيلة على ظهر الجمل والتمتع بمشهد الأهرامات والصحراء قبل العودة مساءً إلى الفندق والتمتع بجلسة مساج في المركز الصحي.

ستستقبل الضيوف في Waldorf Astoria Amsterdam عربة خيول متوجهة إلى “تشاندلرز وويرهاوس”، وهو مستودع يضم أكبر مجموعة خاصة من حقائب “لويس فيتون” في العالم، حيث ستتاح لهم فرصة استكشاف الكنوز المخبأة في هذا المستودع والاستماع إلى حكايات من عمر هذه المكان تعود للقرن الـ 17 قبل التمتع بتجربة عشاء فاخرة.

يمكن للضيوف في Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles الحجز لتجربة “طاولة الشيف” في مطعم “تريانون” للشيف (غوردون رامزي) حيث تحضر قائمة طعام خاصة حائزة على نجمة ميشلان حصريًا للضيف وأمام أعينهم.

سيجد أولئك الذين يبحثون عن طريقة مميزة للاحتفال بحبهم فرصة مثالية Conrad St James للتخليد ذكرياتهم، إذ يشكل هذا الفندق مكانًا مثاليًا للاحتفال بذكرى التقدم للزواج في جو يحاكي القصص الخيالية.

تمتعوا بجولة رومانسية على ظهر عربة تجرها الخيول تأخذكم عبر شوارع لندن الساحرة بينما يرافقكم مصوّر شخصي للالتقاط أجمل اللحظات قبل موعد تناول شاي ما بعد الظهيرة في صالة “إيمليلاين” الأنيقة.

ومع أكثر من 20 تجربة مختلفة في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تؤمّن منصة تجارب السفر الفاخرة للضيوف سهولة تصفّح التجارب المستوحاة من البلد وتمكنهم من التمتع بعطلة استثنائية لا تنسى.