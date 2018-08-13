شيراتون دبي مول الإمارات يقدم عروضًا قيمة لشهر سبتمبر

عروض المطاعم والمقاهي

طعام مجاني للأطفال

اصطحبوا أولادكم على الغداء أيام العمل لتناول الطعام مجانًا في شيراتون دبي مول الإمارات عند الطلب من قائمة الطعام المخصصة للأطفال. سيجد الصغار ما يشتهون من البرغر والبيتزا وأطباق الباستا المعدّة خصيصًا لهم.

طعام مجاني للأطفال تحت سن 12 عامًا

الأيام: الأربعاء، 12:30 ظهرًا – 3:30 عصرًا طوال شهري سبتمبر وأكتوبر

المكان: مطعم بيش، الطابق الـ 5

ذكرى افتتاح مطعم بيش

انضموا إلينا للاحتفال بعيد مطعم بيش في شهر سبتمبر في الوقت الذي يدخل مطعم بيش عامه الثالث من تقديم أشهى النكهات التركية إلى قلب دبي. وعلى خلاف أعياد الميلاد، فإن مطعم بيش سيهدى ضيوفه حسمًا بقيمة 30% على الفاتورة الإجمالية. شاركوا أجواء الفرح على وقع موسيقى الدي جي وتمتعوا بتناول أشهى المأكولات غير المحدودة وتشكيلة المشروبات المتنوعة والكثير غير ذلك طوال السهرة.

شاركونا الاحتفال بـ 155 درهم إماراتي للشخص الواحد

اليوم: الأربعاء، 5 سبتمبر، 6:30 مساءً – 11 مساءً

المكان: مطعم بيش، الطابق الـ 5

نكهات من بيش

اختبروا النكهات التركية الأصلية مع قائمة طعام بيش واتركوا الباقي على طهاتنا الأتراك البارعين الذين سيحضرون لكم أشهى الأطباق التقليدية لتتشاركوها مع العائلة.

155 درهمًا للشخص الواحد

الأيام: أيام الأسبوع، 6:30 مساءً – 10:30 مساءً

المكان: الطابق الـ 5

فانتيج فيست

بمناسبة مهرجان أكتوبر فيست الشهير، ندعوكم للتمتع بباقة من المشروبات المختارة في لاونج فانتيج. خذوا استرحة من التسوق وتمتعوا بالاسترخاء مع الأصدقاء مساءً في اللاونج أو التراس.

حسم 50% على مشروبات مختارة خلال فانتيج فيست

الوقت:الجمعة، 21 سبتمبر – الأحد 7 أكتوبر

القهوة علينا

ابدأ صباحك كما يجب أن تكون الصباحات الجميلة مع قهوة مجانية وتمتع بالأجواء الهادئة في لينك كافيه بينما تخطط لبرنامج عطلة الأسبوع

قهوة مجانية للشخص الواحد كل يوم جمعة

الوقت: أيام الجمعة 6 صباحًا – 11 صباحًا، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

المكان: الطابق الـ 5، لينك كافيه

صندوق كيك

“لينك كافيه” هو المكان الأمثل لحفلات أعياد الميلاد والذكرى السنوية حيث ستجدون طلبكم على مختلف أنواع كيك المناسبات. سيلبي فريق العمل كافة احتياجاتكم ويؤمن لكم الأجواء الرائعة في حال أردتم مفاجأة أطفالكم بشخصيات ديزني أو الشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم.

160 درهمًا لقالب الكيك الواحد

265 درهمًا لقالب الكيك المعد على الطلب (لكل 1كغ)

شاين سبا

اليوم العالمي للعافية

انضموا إلينا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعافية في شيراتون دبي مول الإمارات مع مجموعة من العروض والتي نسلط من خلالها الضوء على العناصر الـ 5 التي تساعد في الوصول لحياة صحية وسليمة عبر اتباع نمط حياة قوم على الاستدامة والعادات الصحية.

أعطِ لجسمك وعقلك وقتًا للاسترخاء خلال عطلة الأسبوع في شاين سبا. وانضم إلى دروس اللياقة الصباحية المجانية في الطابق الأخير. دلل نفسك مع حسومات بقيمة 50% على جلسات المعالجة، أو تمتع بتمضية نهار كامل في المسبح المكشوف على إطلالات خلابة بينما تتناول العصائر المنعشة.

دروس لياقة بدنية صباحية مجانًا يوم السبت تمام الساعة الـ 9 صباحًا و الأحد تمام الساعة الـ 7 صباحًا.

يرجى إحضار بساط وزجاجة مياه

50% حسم على جميع جلسات المعالجة في السبا خلال عطلة الأسبوع

الوقت: طوال اليوم، السبت 22 سبتمبر – الأحد 23 سبتمبر

المكان: الطابق الـ 24، شاين سبا

انتعاش واسترخاء

استعيدي إشراقتك مع باقة علاجات التجديد التي ستساعدك على الشعور بالانتعاش والاسترخاء. أعيدي الطاقة والحيوية لبشرتك ودللي نفسك بواحدة من هاتين الباقتين بـ 549 درهمًا

اختاري ما بين:

مساج استرخاء لمدة 50 دقيقة مع 30 دقيقة فيشال اكسبرس

أو

مساج استرخاء لمدة 50 دقيقة مع جسة تقشير وتنظيف مكثفة باستخدام مستحضرات إيلميس

الوقت: طوال شهري سبتمبر وأكتوبر

المكان: الطابق الـ 24، شاين سبا

عرض السبا لآخر أيام الصيف

تغلبي على حر الصيف ودللي بشرتك في شاين سبا مع جلسات التقشير التي ستترك بشرتك منتعشة ونضرة.

اختر واحدة من بين قائمة جلسات المعالجة بـ 395 درهمًا إماراتيًا:

– 30 دقيقة مساج وتقشير للجسم + 30 دقيقة جاكوزي

– 60 دقيقة فيشال

– 50 دقيقة جلسة Elemis Body Nectar Nourishing Body Wrap

– 30 دقية مساج وتقشير للجسم + 30 دقيقة مساج بالأحجار الساخنة

– 60 دقيقة مساج deep tissue

الوقت: طوال شهري سبتمبر + أكتوبر

المكان: الطابق الـ 24، شاين سبا

الوردي في أكتوبر

ساهمي بدعم التوعية بمرض سرطان الثدي في شهر أكتوبر. ستحصل السيدات اللواتي يرتدين اللون الزهري خلال شهر أكتوبر على جلسة معالجة لمدة 15 دقيقة من باقة الجلسات التي تمتد من 60 إلى 80 دقيقة.

الوقت: خلال شهر أكتوبر

المكان: الطابق الـ 24، شاين سبا

باقات بودي آند مايند

جددوا حيوية أجسامكم وتمتعوا بالصفاء الذهني والراحة التي تنشدونها في 60 دقيقة من الدلال مع دخول إلى المسبح ومرافق الفندق طوال اليوم مع غداء ومشروبات عند المسبح

احصلوا على جلسة تدليك لمدة 60 دقيقة شاملة الدخول إلى المسبح ومرافق الفندق طوال اليوم مع غداء عند المسبح بـ 325 درهم

احصلوا على جلسة تدليك لمدة 60 دقيقة وجلسة عناية بالوجه لمدة 30 دقيقة ودخول إلى المسبح ومرافق الفندق طوال اليوم مع غداء عند المسبح بـ 525 درهم

الوقت: السبت – الأربعاء طال سهري سبتمبر وأكتوبر

المكان: الطابق 24، شاين سبا

باقات سن آند سنو

تمتعوا بيوم من الاسترخاء عند المسبح وتحت أشعة الشمس الدافئة مع غداء ودخول إلى مرافق السبا ومركز اللياقة البدنية ومساءً لحديقة سكي دبي الثلجية.

250 درهمًا للشخص الواحد (شاملة الدخول إلى المسبح و50 درهمًا رصيد على المأكولات والمشروبات وتذكرة لحديقة سكي دبي الثلجية)

المكان: الطابق الـ 24

الوقت: يوميًا، خلال أغسطس

يوم كامل من الدلال

اشترِ باقة علاجات من شاين سبا وتمتع بدخول إلى مركز شيراتون فتنس والمسبحين الخارجيين ومرافق السبا بالإضافة إلى مأكولات ومشروبات بقيمة 50 درهمًا.

السعر: 150 درهمًا للشخص مع 50 درهمًا رصيد على المأكولات والمشروبات

المكان: الطابق 24

الوقت: الأحد – الخميس

صفوف رياضية خلال الصيف

تدربوا في الصالة المغلقة المطلة على أفق دبي الساحر مع شيراتون فيتنس واستفيدوا من خصم بقيمة 40% للأعضاء الجدد في النادي

الوقت: طوال شهري سبتمبر وأكتوبر

المكان: الطابق الـ 24، شيراتون فيتنس

تدربوا مع حكيم

واصلوا العمل على الأهداف التي عاهدتم أنفسكم على تحقيقها سيكون المدرب الشخصي في مركز اللياقة البدينة جاهزًا لتقديم برنامج تدريب لمساعدتكم في تحقيق النتائج التي تطمحون لها. استفيدوا من العرض المقدم واحصلوا على 4 حصص مجانية عند حجز 24 جلسة ثم خذوا استراحة بعد التدريب في المسبح.