كازاخستان تستضيف القمة الخامسة للدول المطلة على بحر قزوين

تستعد كازخستان لاستضافة القمة الخامسة للدول المطلة على بحر قزوين، المقرر عقدها في 12 آب/أغسطس الجاري بمدينة اكتاو المطلة على بحر قزوين.

وتهدف القمة للخروج بصيغة موحدة لاتفاقية تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين، إضافة إلى تحديد الحدود البحرية والمياه الإقليمية، ومناقشة الشؤون الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب، وغيرها من المصالح المشتركة.

ويشارك في القمة زعماء روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان، إلا أن اجتماعًا لوزراء الخارجية سيسبق قمة زعماء الدول على رأسهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسيعقد الاجتماع في 10 و 11 آب/أغسطس الجاري.

يذكر أن مشكلة تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين برزت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي نتج عنه ظهور دول كازاخستان وتركمانستان وأذربيجان، وتكمن المشكلة في تعريف هذه المسطح المائي الضخم، هل هو بحيرة أم بحر؟ وما يترتب على هذه التسمية من حقوق وحدود.

وتستمر المباحثات والجدل حول هذا البحر منذ أكثر من عشرين سنة، فهو أكبر مسطح مائي مغلق في العالم، وهو ثاني أغنى منطقة غنية بالنفط بعد منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى احتوائه على كميات هائلة من الغاز واليورانيوم والنحاس والذهب.

وتبلغ مساحة البحر نحو 370 ألف كم مربع، في حين يبلغ أقصى عمق له 890 مترًا، مما جعله مطمعًا لجميع الدول المطلة عليه، خاصة إيران صاحبة أصغر الشواطئ المطلة عليه، لهذا تطالب طهران بتقسيمه على مبدأ النسب المتساوية لجميع الدول، فيما تطالب بعض الدول بنسب حسب طول الشواطئ.