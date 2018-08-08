مطعم فيرسو يستعد لتقديم برانش لا دولتشي فيتا المميّز

كشف مطعم ’فيرسو‘ الذي افتتح حديثاً عن استعداداته لتقديم برانش يوم السبت بأسلوبٍ غاية في الرقي والتميّز وفق مفهوم “الطريقة الإيطالية” الذي يحتضنه المطعم، إلى جانب إمكانية دخول الزوار إلى حوض السباحة الاستثنائي. ويتمحور برانش ’لا دولتشي فيتا‘ حول اجتماعات العائلة والأصدقاء والأحبة، ليتيح لهم قضاء أجمل الأوقات وتذوق أطايب المأكولات وعلى الطريقة الإيطالية اعتباراً من 18 أغسطس الجاري.

ويحظى ضيوف المطعم بفرصة تناول البرانش في الصالة الداخلية أو في الهواء الطلق على الترّاس، علاوةً على إمكانية السباحة في حوض السباحة المتماهي مع الأفق، واصطحاب الصغار لتمضية ظهيرة ممتعة في أجواء مرحة وضيافة رائعة.

وسيوفّر ’فيرسو‘ تجربة برانش متكاملة تزخر بالأطباق الشهية التي يعدّها الشيف الإيطالي ماركو بيستولو مع طاقمه الموهوب، والذين يقدمون باقة رائعة من النكهات والوصفات التي يتم إعدادها في محطات طهو تفاعلية تحمل الضيوف في رحلة حول المطبخ الإيطالي بكل تجلياته. وتشتمل وجبة برانش السبت على باقة متنوعة من المقبلات كطبق ثمار البحر فوق الثلج وطبق بارمجيانا الباذنجان، تليها تشكيلة الأطباق الرئيسية مثل يخنة لحم الضأن مع بولينتا بجبنة جورجونزولا ذات القوام الكريمي، وأصناف البيتزا الطازجة. وسيحظى عشاق الحلويات بخيارات واسعة بما فيها، تشكيلة الجيلاتو محلي الصنع مع المطيبات، إلى جانب مجموعة شهية من الحلويات.

ويتسم ’فيرسو‘ بديكوره الداخلي العصري الذي تحلو مشاركة أجوائه مع الأحبة، وينطوي على لمسات من الرخام وخشب البلوط مع طاولات كبيرة ذات طابع ريفي لاستقبال مجموعات كبيرة من الزوار بكلّ الحفاوة الإيطالية الأصيلة.