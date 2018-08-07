فندق باب القصر يعلن عن باقات عروضه المميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كشف فندق باب القصر عن باقات عروضه الفاخرة التي يمنحها لضيوفه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي ستمكنهم من إمضاء أروع الأوقات خلال الموسم السعيد.

عروض خاصة بالسبا:

يدعوكم فندق باب القصر للاسترخاء في “أيانا سبا”، والاستمتاع بـ 30 دقيقة مجانية تضاف إلى أي جلسة علاجية مدتها 60 دقيقة. بالإضافة إلى إمكانية التنعم بقائمة تتضمن أفضل العلاجات الطبيعية المنتقاة بعناية بلمسات عربية تزيدها تميزًا، كالمساج الاسترخائي لكامل الجسم وجلسات العناية ببشرة الوجه المصممة خصيصًا لملائمة مختلف أنواع البشرة.

عروض الطعام الفاخرة:

يدعوكم مطعم “أريستان كتشن” للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك بولائم غداء وعشاء فاخرة، يقدمها لكم من موقعه في فندق باب القصر في أبوظبي، تتضمن بوفيه ضخم مخصص للمأكولات البحرية العربية، وتضم منصات طهو حية، ومنصات خاصة لتقطيع اللحوم والأطعمة البحرية، وتشكيلة واسعة من الأطباق العالمية الشهيرة، وطيف من الحلويات العربية الشهية. على أنغام الموسيقى الشرقية والعالمية الهادئة التي يقدمها عازف غيتار محترف. كما يمكن للأطفال الاستمتاع بوقتهم والمشاركة بالأنشطة والألعاب المسلية في الزاوية المخصصة لهم.

تتوفر باقة عيد الأضحى المبارك بسعر 199 درهم إماراتي للشخص الواحد، شاملة المشروبات الغازية، و249 درهم إماراتي للشخص الواحد شاملة إمكانية الدخول للشاطئ الخاص وبركة السباحة. ويحصل الأطفال تحت سن 12 سنة على خصم 50%، ويمكن للأطفال تحت سن 6 سنوات الدخول وتناول الطعام مجانًا.

سيكون البوفيه متاحًا من 22-24 أغسطس 2018، الغداء (12:30 ظهرًا-3:00 عصرًا)، العشاء (7:00 مساءً-10:30 ليلًا).

عروض الإقامة الفاخرة:

يدعوكم فندق باب القصر لإمضاء عطلة العيد في أحد غرفه وأجنحته الفاخرة، والاستمتاع بالمناظر الخلابة لجزيرة أبوظبي الساحرة وقصرها الرئاسي المهيب. والاسترخاء في بركة السباحة الخاصة بالفندق والشاطئ الخاص التابع له لتجربة استجمام غير مسبوقة. تبدأ أسعار الغرف من 599 درهم إماراتي للغرفة الواحدة، لليلة واحدة، شاملة وجبة إفطار مجانية ووجبة غداء العيد الاحتفالية في مطعم “أريستان كتشن”، بالإضافة إلى عرض خاص على وجبة العشاء لتصبح قيمتها 70 درهم إماراتي للشخص الواحد. احجز الان باستخدام رمز العرض الترويجي ” ALADHA ” للإقامة من 22-24 أغسطس 2018.