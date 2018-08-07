مأكولات وأجواء عربية في نادي بارك لين الشهير وسط لندن

أضحت الثقافة والمأكولات العربية تحظى باهتمام أكبر في مدينة لندن خلال هذا الصيف بشكل عام، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لضيوف نادي بارك لين كلوب الحصري الذي يوفر مجموعة من الأنشطة المتنوعة.

وإلى جانب الأجواء المستوحاة من منطقة الشرق الأوسط خلال الأمسيات في هذا الصيف، وتلبية للطلب المتزايد من الزبائن في المدينة أو حتى القادمين من مناطقة أخرى، فقد تم إحضار شيف متخصص بالمأكولات الشرق أوسطية لإحداث نقلة في عالم الطهي الواسع والمتنوع في مدينة لندن من خلال إضافة النكهات والأطعمة العربية الشهية إلى قائمة الخيارات المتوفرة في نادي بارك لين.

ويتولى الآن الشيف العراقي روكي أفرام، الإشراف على العمل في مطعم روبي لاونج في قلب المدينة، حيث سبق له أن حاز على قدر كبير من الإشادة بفضل قدرته على تحضير أشهى أطباق المازات والمشاوي.

ويقدم الشيف خلال هذا الصيف مجموعة من الأطباق الجديدة، كما يأمل أن يساهم في التعريف بالأطباق الشرق أوسطية على مستوى أوسع في لندن.

وتشمل أطباق المازات مجموعة من الخيارات الكلاسيكية من الأطباق المعروفة في الكويت والعراق والتي بدأ فيها مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 23 سنة في المطاعم في البلدين.

ويقع مطعم روبي لاونج في نادي بارك لين كلوب، ويفتح أبوابه لاستقبال مرتاديه لتناول العشاء من الساعة 7.30 مساءً. وتتنوع الأجواء خلال الصيف لتشمل الأمسيات العربية، والأمسيات الفارسية، والأمسيات المغربية، حيث يمكن للضيوف تناول العديد من الخيارات من المأكولات العربية ضمن أجواء مرافقة تشمل الرسم بالحناء والموسيقى العربية.

وفي تعليق له، قال الشيف روكي أفرام: “لقد نالت الأطباق التي نعدها إشادة الضيوف القادمين، خاصة وأن هناك إقبال كبير على المأكولات الشرق أوسطية العصرية في لندن”

وأضاف: “تشمل قائمة الخيارات مجموعة من الأطباق العراقية، كما أنني متأثر بشكل كبير بالمطبخ الكويتي، باعتبار أنني أمضيت فيها فترات طويلة. وإضافة إلى ذلك فهناك العديد من الخيارات الأخرى من الشرق الأوسط والإمارات والسعودية والدول الأخرى في المنطقة”.